Speciallärare/specialpedagog
2026-03-03
Nu söker vi speciallärare eller specialpedagog till Berghedens skola. Som speciallärare/specialpedagog är du en oumbärlig resurs på inom vår organisation. Med din expertis stöttar du undervisande lärare i pedagogiska frågor och samarbetar tätt med övrig elevhälsa för att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö för alla elever. Om du vill vara med och skapa en meningsfull och utvecklande arbetsplats för både dig, dina kollegor och eleverna på vår skola, så är du den vi söker! Vi ser fram emot att höra från dig och ta del av allt du kan bidra med till vår fantastiska gemenskap.
Sektor Lärande ansvarar för samtliga kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Vansbro Dans- och musikskola. Detta är ett arbete för dig som vill gå till jobbet och känna att du verkligen kan göra skillnad för andra genom utbildning.
Skolorna i Vansbro kommun är en plats för utveckling och lärande. Vårt mål är att eleverna ska lämna skolan med god kunskap, självkänsla och framtidstro och som lärare är du ett föredöme som skapar inspiration och motivation hos såväl eleverna som hos dina kollegor. På alla skolor finns det VFU-handledare och vi ser det som en självklarhet att ta emot lärarstudenter hos oss.
Vi är en liten kommun med små skolenheter vilket leder till trygghet och gemytlighet. Vi har arbetslag där vi lär känna alla våra elever vilket ger goda förutsättningar för relationsbyggande. Hos oss får du en gemenskap i arbetslaget och en väl fungerande elevhälsa som arbetar direkt på skolan och därmed är mycket närvarande.
Vi ser framemot att få ta del av din ansökan!
Du kommer att
• erbjuda stöd på både gruppnivå och individnivå, arbeta förebyggande genom att analysera elevernas svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå
• arbeta och vara i den dagliga verksamheten kring våra elever både individuellt och i grupp i nära samarbete med övriga lärare
• vara en del av skolans utvecklingsarbete och planering för fortbildning
• tillföra unik specialpedagogisk kompetens som är ovärderlig i det pedagogiska arbetet
• kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd
• genomföra pedagogiska utredningar och utformar åtgärdsprogram för elever som behöver extra stöd
• genomföra handledning och konsultation för att stötta pedagogerna
• följa upp, utvärderar och stödja ständig utvecklingen av vår verksamhet och våra lärmiljöer
• arbeta tillsammans för att eleverna ska lyckas i sitt lärande genom nyfikenhet, trygghet och framtidstro
• delta och leda i olika nätverk.
Du måste ha
• speciallärarexamen eller specialpedagogexamen.
Innan anställning ska giltigt utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Vi vill att du
• har god samarbetsförmåga
• har personlig mognad
• är en god ledare
• är självgående
• är driven
• är ansvarsfull
• har pedagogiskförmåga och kan kapa en trygg och inkluderande lärmiljö för alla elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Rektor Bergheden och Parkskolan
