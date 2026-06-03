Speciallärare på Sandgärdskolan 7-9
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2026-06-03
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Sandgärdskolan söker dig som vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Sandgärdskolan är en skola för årskurs 7-9 med god gemenskap och goda studieresultat. Våra elever är motiverade och vill utvecklas. Vi söker dig som vill hjälpa dem lyckas. Vår skola är fem-/sexparallellig och har för närvarande ca 410 elever. Det du kan förvänta dig av Sandgärdskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och blandat analogt och digitalt. Vi har ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som speciallärare. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen tillsammans med andra lärare. Du kommer att ha en stor del av din arbetstid förlagd i Sandgärdskolans flexverksamhet. I flexen jobbar du tillsammans med andra behöriga lärare samt resurspersoner. I flexen möter du elever som har utmaningar inom trygghet och skolnärvaro och i vissa fall NPF. Du förväntas också stötta elever på skolan inom ramen för särskilt stöd.
Du ingår i elevhälsoteamet. Som stöd i arbetet finns IKT-utvecklare och skolledning.Kvalifikationer
Du som söker är:
legitimerad lärare och behörig att undervisa i flera ämnen i årskurs 7-9
är legitimerad speciallärare. Gärna mot språk, skriv och läsutveckling.
reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas
visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet.
har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.
kan stå bakom tanken att elevens framgång är skolans ansvarSå ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
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Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Johan Larsson johan.larsson@boras.se 033-358826 Jobbnummer
9945290