Speciallärare Orrholmsskolan F-6
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06
Vi söker en speciallärare mot stadierna F-6 som vill vara delaktiga i framtidens skola. Här får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor eller hela arbetslag. Här jobbar vi mest av allt för andra, men även för varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever.
Orrholmsskolan åk f-9 är Karlstad kommuns nyaste högstadieskola, vi tar emot våra första elever i augusti 2026. Högstadieeleverna flyttar in på Orrholmsskolan successivt. Det innebär att högstadiet hösten 2026 har årskurs 7. Skolan är helt nybyggt och invigdes 2024, i dagsläget går det elever från förskoleklass till årkurs 6. Orrholmsskolan är byggd i tre våningsplan och är rustad med en kreativ och utmanande skolgård. Intill skolan finns en ny fullstor idrottshall.
Skolan ligger centralt men ändå i naturskön miljö. Orrholmsskolan omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken och har nära till Stadsträdgården, Orrleken, Naturrum, Mariebergsskogen och Orrholmens förskola.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Orrholmsskolan åk f-6 ingår du i skolans elevhälsoteam där det kollegiala lärandet och samarbetet mellan elevhälsans professioner står i fokus. Ett nära samarbete mellan elevhälsa, lärare, vårdnadshavare och övriga kollegor är en grundförutsättning i arbetet där elevernas utveckling och välmående alltid sätts främst. För oss på Orrholmsskolan är det främst ett Tillsammans-arbete med lärarna. Du arbetar nära undervsiningen i klassrummet och identifierar och initierar i tidigt skede stöd för våra elever. Du deltar aktivt i det gemensamma elevhälsoarbetet på både främjande och förebyggande nivå, med fokus på tillgängliga lärmiljöer och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
I uppdraget ingår att medverka i utredningar kring elever som är i behov av särskilt stöd. Du genomför kartläggningar, pedagogiska bedömningar, dokumentation och analys av stödinsatsernas effekt i nära dialog med arbetslaget. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper, samt i vissa fall i helklass utifrån identifierade behov i årskurs f-6.
En viktig del av din roll är att samverka med skolans lärare genom rådgivning, handledning och vägledning i frågor som rör specialundervisning och anpassningar. Du bidrar med specialpedagogisk kompetens i det löpande undervisningsarbetet och stärker lärarnas förmåga att möta olika elevers behov på ett inkluderande och professionellt sätt.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och har jobbat inom F-6. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på högstadiet.
Du arbetar strukturerat och systematiskt med god förmåga att dokumentera, analysera och följa upp processer. Med en tydlig mål- och resultatorientering säkerställer du att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Genom starka sociala färdigheter och ett relationsskapande arbetssätt bygger du goda samarbeten med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Din ledarskapsförmåga, helhetssyn och problemlösande analysförmåga gör att du effektivt kan stödja lärare i att hitta hållbara lösningar i undervisningen. Du använder dina intellektuella färdigheter för att analysera behov och anpassa insatser på ett professionellt sätt. Du håller dig uppdaterad om verktyg som stärker undervisningen och bidrar till tillgängliga lärmiljöer.
Välkommen med din ansökan till oss på Orrholmsskolan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Orrholmsskolan Kontakt
Rektor f-9
Maria Hultkrantz maria.hultkrantz@karlstad.se 054-5403241 Jobbnummer
9895686