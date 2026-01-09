Speciallärare Matematik
Hörby kommun / Speciallärarjobb / Hörby Visa alla speciallärarjobb i Hörby
2026-01-09
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Georgshillsskolan åk 7-9 har runt 200 elever och hela Georgshillsskolan har ca 450 elever. En hög andel av våra lärare har lärarlegitimation och vi har ett välutvecklat samarbete med de andra skolorna i Hörby. Vi söker en speciallärare i matematik för att stärka vårt arbete i att förbättra våra elevers kunskaper i matematik. Du kommer bli en naturlig del i elevhälsoarbetet och du kommer att jobba både med personal och elever för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande.Kvalifikationer
Vi ser att sökande är behörig i att undervisa i Ma åk 7-9 och har en speciallärarutbildning. Meriterande med andra ämneskombinationer.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Rektor
Ulf Skelander ulf.skelander@horby.se 0415378462 Jobbnummer
9674839