Speciallärare i svenska 4-6
2026-06-02
Vesterhavsskolan är en grundskola i Falkenberg med ca 630 elever i årskurserna F-9.
Vesterhavsskolan söker dig som är behörig och legitimerad speciallärare. Alternativt erfaren svensklärare med specialläraruppdrag. Du skall vara en engagerande ledare som har förväntningar på dina elever, likaså en medarbetare som är intresserad av att vara delaktig i skapandet av en riktigt bra utbildning och skola. Där planering, genomförande och bedömning/ utvärdering är våra bärande element.
Vi vill att det pedagogiska kvalitetsarbetet skall ha sin utgångspunkt i lärprocessen, d v s själva utbildningen.
Vi tror att alla elever kan och vill lära och att vägen till kunskap till stor del går genom klassrummet. Vi tror också att läraren är den viktigaste faktorn för att eleven skall nå framgång i skolarbetet.
Du kommer utgöra en del av skolans samlade elevhälsa. Där din arbetsuppgifter är både åtgärdande samt främjande och förebyggande. Tjänsten riktar sig till mellanstadiet med fokus i det skriv och läs utvecklande arbetet. Vi ser att du har ett genuint engagemang och intresse i det elevnära arbetet gällande elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta parallellt med specialpedagog och andra professioner inom elevhälsan samt pedagoger.
Vi söker medarbetare med start inför läsåret 26/27. Tjänstens omfattning är 90%.
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och annonsörer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: ansokan@vesterhavsskolan.se
Rebecca Jansson r.jansson@vesterhavsskolan.se
