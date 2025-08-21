Speciallärare åk 4-9, Floby skola
2025-08-21
Vill du bidra till en stimulerande lärmiljö för våra elever? Brinner du för utvecklingsfrågor och skolans elevhälsoarbete? Perfekt, i så fall finns ditt nästa jobb hos oss!
Floby skola och fritidshem ligger centralt i ett av Falköpings största samhällen och i nära anslutning till fritidsområdet Hasselbackarna.
På skolan har vi cirka 340 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vår uppgift är att alla elever ska få det stöd och den hjälp som de behöver utifrån sina unika förutsättningar. I det arbetet förväntas du bidra med din kompetens, både när det gäller det förebyggande arbetet och den övergripande planeringen. Du kommer ingå i flera arbetsgrupper med olika professioner samtidigt som ditt arbete även innebär självständigt arbete. Vi värdesätter därför att du är både självgående och strävar efter ett gott samarbete.
En trygg och stimulerande arbetsmiljö är a och o för både våra elever och pedagoger, som speciallärare kommer du vara en viktig pusselbit i det arbetet. Du kommer även vara med och planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan.
Kort och gott - tillsammans med övrig personal på skolan skapar du förutsättningar för att varje elev ska lyckas.
Vad söker vi hos dig?
Du är utbildad speciallärare, gärna med erfarenhet av undervisning inom grundskolan. Du ska ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i att hitta lösningar i samverkan för elevers ökade kunskapsutveckling. Arbetet kräver att du är strukturerad och har förmåga att på förtroendegivande sätt möta både elever, lärare och vårdnadshavare. För att ge dig bästa förutsättningar kommer du att få en trygg introduktion och möjlighet att lära känna vår verksamhet.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-08-21Övrig information
