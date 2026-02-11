Speciallärare
2026-02-11
Välkommen till oss
Bagarmossens skola är en välfungerande och omtyckt kommunal F-9-skola med ca 850 elever (och utgör en skolenhet tillsammans med Brotorpsskolan).
Vår skola är vackert belägen i Bagarmossen intill Nackareservatet. Medarbetarna på vår skola är engagerade med höga förväntningar på sig själva, varandra och eleverna!
Vi erbjuder
Nära samarbete med engagerade kollegor i ett härligt arbetslag.
Din roll
Vi söker nu en ny kollega till vår centrala särskilda undervisningsgrupp, CSU och vår lokala SU-grupp.
I Stockholms stad så finns det 13 olika CSU-grupper fördelade på olika skolor och en av dessa grupper finns på vår skola, med plats för i dagsläget 24 elever, från årskurs 1-9. CSU-grupperna tar emot elever med stora stödbehov från alla Stockholms skolor. CSU-gruppen samarbetar också nära med skolans egen SU-grupp för årskurs 7-9.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med lärare och elevresurser samt samarbeta med elevhälsans olika professioner.
Arbetet består av flera olika delar.
• Direkt undervisningen med elever i behov av särskilt stöd, med särskilt fokus på att utveckla elevernas språkliga och matematiska förmågor.
• Stötta kollegorna i arbetslaget i specialpedagogiska frågor och delta på möten med elevhälsoteamet.
• Du kommer att dokumentera och ansvara för att skriva och följa upp USS och ÅP.
Din kompetens och erfarenhet
Du är behörig och legitimerad grundskollärare med behörighet i matematik och svenska för 1-6.
Du ska ha speciallärarutbildning
Du ska ha erfarenhet från undervisning med elever med särskilda behov. Önskvärt är att du arbetet i CSU, SU eller resursskola.
Du ska ha kunskap inom hur lärmiljöer kan anpassas och användningar av olika former av
anpassningar och stöd. Du ska ha ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt.
Du ser utmaningen och glädjen i att arbeta med elever som har svårt med socialt samspel och som har utmaningar i sitt lärande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
