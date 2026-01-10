Specialkock
Lin Zhu's Restaurang i Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2026-01-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Specialkockar med inriktning kinesisk/asiatisk matlagning.
Vi söker en specialkock med inriktning kinesisk/asiatisk matlagning och som har god erfarenhet inom området.
Du kommer att arbeta i ett bra kockgäng, där vi ser fram emot att du vill utveckla köket och ta fram nya maträtter som kan tilltala kunden. För mer information om verksamheten se hemsida enl nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: jobb@kina-muren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "specialkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lin Zhu's Restaurang i Örebro AB
(org.nr 556680-6963)
Drottninggatan 15 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Jobbnummer
9677136