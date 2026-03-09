Specialistundersköterskor till Lindgården
Östra Göinge kommun / Undersköterskejobb / Östra Göinge Visa alla undersköterskejobb i Östra Göinge
2026-03-09
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i vårt fantastiska team på en arbetsplats i Östra Göinge kommun där medarbetare uppger att de trivs och upplever en god arbetsmiljö? På Lindgården arbetar vi med en tydlig målstyrning och en stor delaktighet. Enligt vår senaste HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang) ligger resultatet på fantastiska 98 (av 100) och vi utökar nu vårt team med två specialistundersköterskor med demensinriktning.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att erbjuda våra kunder en god och anpassad vardag där varje kunds behov är vårt största fokus. Under en del av din tjänst ingår du i det dagliga arbetet på en av avdelningarna och en del består av att arbeta övergripande mot våra demensavdelningar för att utbilda och stärka personalen samt att ge våra kunder den bästa tillvaron utifrån varje enskild individs behov. Du kommer även att arbeta nära vår aktivitetsplanerare för att tillsammans med henne skapa lämpliga aktiviteter för personer med kognitiv svikt.
Vi som arbetar på Lindgården är ett härligt team som består av sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef, undersköterskor, dietist och demenssjuksköterska. Vi arbetar i team kring kunden för att få en god helhetssyn, vilket innebär att du i rollen som specialistundersköterska får en stark relation till kund och kollegor.
Hälsa och omsorgs verksamhet har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet - med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga och engagerade arbetskamrater.Kvalifikationer
Vi vill att du har yrkesexamen från gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller godkända betyg från vuxenutbildningens kurser inom vård och omsorg (1500 p). Du har en vidareutbildning inom demens och ett genuint intresse för att arbeta med människor med demenssjukdom/kognitiv svikt.
För övrigt har du ett gott bemötande gentemot boende, anhöriga och dina kollegor, ett stort tålamod, ett driv och engagemang, samt hjärtat på rätt ställe. Du förmedlar trygghet och ser varje enskild kund i alla möten.
Vi söker dig som är flexibel, har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och som är trygg i din roll som specialistundersköterska.
Du är en van datoranvändare, van vid att dokumentera och hanterar språket bra i tal och skrift. Vidare förstår du vikten av att följa de rutiner och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.
Du kan med hjälp av ergonomiska hjälpmedel utföra de arbetsmoment som ingår i uppdraget så som lyft, personlig omvårdnad och förflyttningar.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Utifrån ny lagstiftning om registerutdrag för personer som kommer i kontakt med äldre i sitt arbete kommer du att behöva uppvisa belastningsregister före anställning.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308573". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef Lindgården
Agneta Wennerberg 044-775 6755 Jobbnummer
9783655