Specialistundersköterska till Dagverksamhet
2026-02-06
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Är du en specialistundersköterska inom demenssom vill använda din kompetens för att skapa en meningsfull och aktiv vardag för personer med kognitiv sjukdom? Hos oss får du en central roll i ett engagerat team som arbetar personcentrerat och hälsofrämjande. Här kombineras omvårdnad med sociala aktiviteter och utvecklingsarbete i en Stjärnmärkt verksamhet där kvalitet, värme och kreativitet står i fokus.
Dagverksamheten riktar sig till personer med kognitiv sjukdom som bor i ordinärt boende och som behöver social stimulans, anpassade aktiviteter och stöd i att bryta isolering. Vår inriktning är en aktiv livsstil med stark koppling till samhället runt oss. Arbetet genomsyras av ett jagstödjande förhållningssätt, där vi tar tillvara varje individs kvarvarande förmågor och funktioner.
Vår verksamhet är Stjärnmärkt, vilket innebär att du som specialistundersköterska har en viktig roll i att driva och utveckla verksamheten utifrån denna utbildnings- och kvalitetsmodell. Du är även delaktig i arbetet med det nationella kvalitetsregistret BPSD.
Som specialistundersköterska kommer du bland annat att:
* Arbeta personcentrerat och hälsofrämjande med fokus på social stimulans och välmående i syfte att stärka individens kvarvarande funktioner.
* Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter individuellt och i grupp, med anpassad stimulansnivå utifrån individernas behov och förmåga.
* Ge omvårdnad och service utifrån varje deltagares behov och förutsättningar, samt utföra delegerade medicinska insatser vid behov.
* Dokumentera enligt socialtjänstlagen.
* Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.
Vårt erbjudande
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team, där du varje dag bidrar till ökad livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, möjlighet att använda och fördjupa din specialistkompetens inom demens samt en varierad vardag. Här får du växa, påverka och vara med och driva en verksamhet som gör verklig skillnad för både våra kunder och deras anhöriga.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett varmt, professionellt bemötande. Du är flexibel och anpassar dig när förutsättningar förändras, samtidigt som du behåller fokus på trygghet och kvalitet. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och har lätt för att samarbeta i team.
Som specialistundersköterska delar du gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett lärande arbetsklimat. Framför allt brinner du för att skapa en meningsfull och aktiv vardag för personer med kognitiv sjukdom, med respekt, engagemang och omtanke som självklara ledstjärnor. Kvalifikationer
* Specialistundersköterska inom demens
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom
* God vana av dokumentation enligt socialtjänstlagen
* Behärskar god svenska i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med BPSD
* Erfarenhet från Stjärnmärkt verksamhet
* God cykelvana
* B-körkort
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Anna Holmberg anna.holmberg@landskrona.se 0418-470352 Jobbnummer
9727080