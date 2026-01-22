Specialistundersköterska Hemtjänsten - Demens
2026-01-22
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Hemtjänsten i Fagersta består av ett gäng glada medarbetare som tycker om att ge god omvårdnad till Fagerstabon utifrån den behovsbeskrivning som finns i varje individs egna genomförandeplan.
Hemtjänsten är i dagsläget uppdelat i 10 mindre grupper samt natt, som arbetar med kunder som bor i gruppens geografiska område
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• Grundläggande undersköterskeuppgifter
• I rollen ingår även att samverka med enhetschef gällande det vardagliga omvårdnadsarbete där du bidrar med din specialistkunskap
• Utföra omvårdnadsarbete med hög kvalitet enligt gällande riktlinjer och individuella genomförandeplaner.
• Vara ett stöd till kollegor i komplexa vårdsituationer vid demenssjukdom och kognitiv svikt.
• Vara lyhörd för svårigheter och anpassa vård och omsorg för att möta den demenssjuka på rätt omvårdnadsnivå.
• Handleda och introducera nya medarbetare samt fungera som mentor vid behov vid exempelvis LIA-praktik.
• Delta i utvecklingsarbete och implementering av nya rutiner, metoder och arbetssätt.
• Samverka med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra professioner för att säkerställa god vård och omsorg.
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
• Bidra till att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö.
• Följa upp och utvärdera insatser för att säkerställa kvalitet och kontinuitet.
Dina kvalifikationer och meriter
För tjänsten krävs utbildning till specialistundersköterska inom demens samt att man kan uppvisa godkänt utbildningsbevis. Du behöver även inkomma med bevis om skyddad yrkestitel.
För tjänsten krävs B-körkort.
För tjänsten krävs flerårig erfarenhet som undersköterska inom vård och omsorg.
Personlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Omdöme
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
