Regionhälsan söker en specialistläkare i psykiatri för delad tjänst mellan Bedömningsteamet i Borås och Kris- och traumamottagningen i Göteborg.
Bedömningsteamet utför aktivitetsförmågeutredningar (AFU) på uppdrag av Försäkringskassan samt bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga på remiss från såväl primärvården som specialistvården, med syftet att vara ett stöd åt behandlande läkare. De patienter som kommer till oss är eller riskerar att bli sjukskrivna. Varje profession hos oss - arbetsterapeut, fysioterapeuter, läkare och psykologer - bidrar med sin kunskap. Stor tonvikt läggs på teamsamarbete där allas kompetens är viktig.
Kris- och traumamottagningen är en specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade. Enheten har ett nära samarbete med Flyktingbarnmottagningen och Flyktingmedicinsk mottagning. Dessa enheter utgör Regionhälsans kunskapsnav inom området migrationsrelaterad ohälsa - flyktingenheterna. Vårt arbete omfattar utredning, behandling och rehabilitering av krigs- och tortyrskadade och deras familjer. Vi tar emot patienter med hela spektrumet av traumarelaterade diagnoser. Uppdraget innebär också konsultation, handledning, metodutveckling och utbildning inom vårt kunskapsområde. Även hos oss sker arbetet i team - vi är en kompetent och kreativ arbetsgrupp på tolv personer bestående av psykiatrer, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeut och medicinska sekreterare.
Om arbetet
Som läkare på Borås Bedömningsteam arbetar du med bedömningar i ett tvärprofessionellt team. Läkarens uppdrag är tydligt avgränsat och läkarrollen här är klart definierad. Varje dag möter du nya patienter och du lämnar ett avslutat uppdrag, vilket gör arbetet varierat. Utredning och remissvar skapar vi tillsammans i dialog.
På Kris- och traumamottagnigen omfattar arbetet kvalificerade medicinska bedömningar med särskilt fokus på diagnostik. I uppdrag ingår att bedöma och optimera läkemedelsbehandling för våra patienter samt skriva medicinska intyg, ofta i nära samarbete med primärvård och specialistvård. I uppdraget ingår också att bidra med konsultation gällande patienter på Flyktingmedicinsk mottagning. På Kris- och traumamottagningen följer du patienter över tid tillsammans med behandlande psykolog, psykoterapeut och/eller fysioterapeut.
En målgrupp som vi möter inom båda verksamheterna är patienter där orsaken till begränsad funktionsnivå är sammansatt av faktorer så som traumatisering, språksvårigheter och bristande utbildningsbakgrund vilket komplicerar bedömning och utredning. Genom närmare samverkan mellan våra verksamheter kan vi erbjuda den här gruppen tidigare och bättre utredningar med flera infallsvinklar och därmed mer precisa behandlingar och andra insatser.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom psykiatri. Du har ett stort intresse och gärna erfarenhet av att arbeta för patienter med en sammansatt problematik av smärta, psykisk ohälsa/trauma och migrationsrelaterad ohälsa. Du lockas av bredden i uppdraget och möjlighet att vara en del av gemenskapen på två arbetsplatser. Du är strukturerad i ditt arbete och har god förmåga att kommunicera dina bedömningar till såväl patienter som andra vårdgivare. Erfarenhet av att ha arbetat med handledning, utbildning och metodutveckling är relevant. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara behörig att utfärda Arbetsförmågeutlåtanden (AFU) behöver du ha gått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin. Har du inte det sedan tidigare erbjuder vi dig det hos oss. Utbildningen ges löpande och bekostas av arbetsgivaren.Anställningsvillkor
Arbetet utgår från Kris- och traumamottagningen som har lokaler i centrala Göteborg. Halva tjänstgöringen sker hos Borås Bedömningsteam där du också kommer att vara på plats två dagar i veckan.
Detta är en annons som ligger publicerad under flera orter. För att söka tjänsten tryck här: https://vgregion.varbi.com/se/what:job/jobID:872353/
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
