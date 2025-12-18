Specialist-/överläkare neurologi
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi har fem specialister/överläkare samt tre ST-läkare, och behöver dig för att vi ska bli ett komplett team. Verksamhetsområdet omfattar internmedicin inklusive strokevård, neurologi, rehabiliteringsmedicin, hematologi och reumatologi.
Den neurologiska verksamheten bedrivs vid en öppenvårdsenhet med dagsjukvårdsavdelning och mottagning samt tillhörande slutenvårdsenhet med 5 vårdplatser för neurologi. Strokeenheten med 23 vårdplatser, ligger som en egen enhet på samma vårdavdelning och sköts av läkare inom intermedicin. Arbetssättet är teambaserat med diagnossamordnande sjuksköterskor som följer patienten. Det finns i dag kontaktsjuksköterskor för Parkinson, MS, Myastenia gravis, epilepsi, hjärntumörer, huvudvärk och motorneuronsjukdomar.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och bedöma inkommande remisser. Handlägga besök vid mottagningen och dagsjukvårdsavdelningen i samarbete med övriga teammedlemmar. Fungera som konsult i neurologiska frågeställningar för övriga sjukhuset och primärvården. Handleda läkare under utbildning på kandidat-, AT-, BT och ST-nivå. Sedvanliga arbetsuppgifter på neurologiavdelning som överläkare/specialist. Vi tar hänsyn till egna önskemål i den mån det går mot övriga i arbetsgruppen och målet är att ha en rotation mellan ovannämnda positioner.
Helgtjänstgöring på stroke/neurologiavdelning är kontinuerligt schemalagt och blir aktuellt efter gemensam överenskommelse.Kvalifikationer
Specialistkompetens i neurologi.
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
