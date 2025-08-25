Specialist projektering/konstruktör - Stockholm
2025-08-25
Fortifikationsverket söker en konstruktör till den nybildade projekteringsenheten. Har du mångårig erfarenhet som projekterande konstruktör av komplexa byggnader och vill du vara med och forma framtidens byggprojekt som bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Är det dig vi behöver? Vänta inte, sök tjänsten redan idag!
Fortifikationsverkets uppdrag är att tillgodose Försvarsmaktens och andra myndigheters behov av anpassade fastigheter. Det betyder att vi bygger, äger, förvaltar och sköter driften i många olika typer av fastigheter som sedan våra hyresgäster nyttjar för sina verksamheter. Våra hyresgästers behov är i många fall unika och hos oss arbetar man med projekt som man sällan får arbeta med i någon annan verksamhet.
Fortifikationsverket bildar nu en enhet för egen projektering tillhörande projektavdelningen. Projekteringsenheten består i dagsläget av en enhetschef och tre gruppchefer som ska ansvara för tre separata team om vardera ca 15 specialister från olika discipliner för att kunna projektera i egen regi.
Vad gör en specialist projektering/konstruktör på Fortifikationsverket?
Som konstruktör kommer du att arbeta i multidisciplinära team tillsammans med bland annat projekteringsledare, arkitekter och installationsspecialister och bistå med din specialistkompetens inom beräkning och framtagning av konstruktionslösningar. Du projekterar byggnad- och anläggningsprojekt i alla projekteringsfaser inklusive tidiga skeden. Dina primära arbetsuppgifter handlar om att räkna i olika beräkningsmoduler och ta fram konstruktionslösningar inom främst betong och stålkonstruktioner.
Andra arbetsuppgifter som stödjer genomförande av investeringsprojekt kan också förekomma och i din roll kommer du ha många interna och externa kontakter. Resor inom Sverige som går att planera kommer att ingå i tjänsten. De arbetsuppgifter som ingår i rollen kommer ställa krav på att vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen den största delen av tiden.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har högskole- eller civilingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet vi bedömer likvärdig. Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom projektering av byggnadskonstruktion. Vidare har du omfattande erfarenhet avseende konstruktionsberäkningsmetoder i relevanta programvaror och god kunskap i BIM-projektering. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Då tjänsten kan innebära resor krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektering inom sekretess- och säkerhetsklassade projekt, gärna inom försvars- och fortifikationsområdet. Tidigare vana av projektering inom skydd, dynamiska beräkningar och explosionslaster, t.ex. i programvaror som RFEM och WIN-Statik är det fördelaktigt om du har.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du är en nyfiken, utvecklingsinriktad och lyhörd lagspelare med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vidare behöver du vara strukturerad och kunna arbeta självständigt i komplexa projekt med höga analytiska krav. Rollen passar dig som är lösningsorienterad och har lätt för att skapa nya relationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 september 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande cheferna Emma Berggren, 010-44 45 750 eller Lars Eriksson 010-44 44 768 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
