Specialist inom hemstädning 100%, får bil
2026-01-20
Har du ett öga för detaljer och tycker om att städa?
Hej!
På Städade Hem söker vi just nu dig som är riktigt duktig på det mesta när det kommer till städning eller har ambition på att bli det.
Denna tjänst kommer innebära mer än bara vanlig hemstädning och ingen dag kommer att vara lik den andra.
Du behöver se dig in i bilden att ena dagen kvalitetssäkra en städning samt senare på dagen åka och se över ett golv som har fått en repa. Den andra dagen kan du behöva täcka upp en helt vanlig städning för att sedan komma till kontoret och hämta/lämna en dammsugare för att lämna till en kollega på fältet.
Denna tjänst kommer innebära att du är spindeln i nätet och du kommer ha en väldigt nära dialog med dina kollegor som har hand om schemat.
Det gäller därför att du är bra i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina arbetstider kommer att vara mellan 8-17 men med det sagt så kan det vara vissa dagar där det är lugnare och vissa dagar där det är mer att göra.
Vårt "huvudfokus" för dig som läser denna annons är att du kan ta ansvar och se över vad som behöver utföras just idag.
På Städade Hem jobbar vi endast med regelbunden hemstädning och storstädning åt befintliga kunder. Vi är ett professionellt städteam med cirka 80 kollegor och arbetar främst på Nacka och Värmdö men täcker även andra distrikt i Stockholm.
Känner du att detta är en tjänst som passar dig bra och älskar att jobba med service, då tycker vi att du ska söka denna tjänst!
Psst!
Den här tjänsten kräver ett giltigt körkort.
Tänk på restiden till jobbet varje dag innan du söker. Över en timme till kontoret på Nacka Forum brukar inte hålla i längden.
Du kan få bil av oss att använda privat eller endast i tjänst -det väljer du!
Arbetstid och schema:
Våra arbetstider är 08:00-17:00 måndag till fredag. Om du inte kan jobba dessa tider så ber vi dig att inte söka detta jobb.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av städning
Gillar att jobba med service
Är noggrann och punktlig
Kan jobba självständigt
Har en positiv attityd och är hjälpsam mot både kunder och kollegor
Har grundläggande språkkunskaper i svenska och engelska
Lön och förmåner:
• Månadslön, individuell lönesättning
• Friskvårdsbidrag 5000 SEK
• Tjänstepension 4,2%
• Resa mellan kunder är en arbetsuppgift och ingår därför i lönen
• Full försäkring (liv- olycka- och sjukförsäkring)
• 25 semesterdagar per år
• Event
• Betald bensin till och från jobbet varje dag
Kollektivavtal, Kommunal Hemservice
Låter detta intressant för dig så är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss per mail.
Tjänsten tillsätts när vi matchat med rätt person för jobbet.
Genom att söka den här tjänsten godkänner du att vi gör en bakgrundskoll.
Välkommen,
Linn Harstäde
HR Manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: rekrytering@stadadehem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städade Hem Sverige AB
(org.nr 559046-1975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9693513