Specialist Inom Azure Apim Och Integrationsplattformar
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett strategiskt arbete där en etablerad integrationsmiljö ska kompletteras med en modern API Management-plattform i Azure (PaaS). Miljön används för att stötta flera affärsenheter och utvecklingsteam med säker, skalbar och användarvänlig informationsförsörjning.
Här får du vara med och bygga upp ett sammanhållet APIM-erbjudande i en större organisation inom försäkring, samtidigt som du tar hänsyn till befintliga on-premise-plattformar i Red Hat OpenShift och behovet av hybridintegration. Fokus ligger på automation, self-service, säkerhet och en stark developer experience. Det här är ett uppdrag för dig som vill påverka både plattformens tekniska utformning och hur utvecklingsteam arbetar med API:er framåt.
Det gör uppdraget extra intressant eftersom du får vara med och forma en central plattform med stor påverkan i en tekniskt komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu samarbetar med arkitekter och interna team för att ta fram en hållbar lösning för Azure APIM.
Du etablerar och konfigurerar Azure API Management utifrån verksamhetens behov, arkitekturprinciper och säkerhetskrav.
Du bygger återanvändbara CI/CD-pipelines och automationslösningar för API-utveckling, publicering och deployment.
Du skapar strukturer för API-konfiguration, repository-struktur och versionshantering.
Du utvecklar arbetssätt som stärker self-service och developer experience för utvecklingsteamen.
Du implementerar mekanismer för autentisering, auktorisering, rate limiting, övervakning, loggning och API governance.
Du bidrar i övergången från on-premise till molnbaserad API-hantering och stöttar integration mellan olika plattformar.
Du delar kunskap, dokumenterar lösningar och hjälper teamen att använda plattformen effektivt.
KravDu har gedigen erfarenhet av att etablera och förvalta API Management-plattformar i Azure (APIM) i större organisationer.
Du har djup teknisk kompetens inom Azure, särskilt APIM, samt närliggande tjänster som Azure DevOps, CI/CD och Key Vault.
Du har erfarenhet av att designa och implementera lösningar med Application Gateway för lastbalansering, WAF, SSL-hantering och global trafikstyrning av API:er.
Du har erfarenhet av att utforma processer och mekanismer för developer experience och self-service, inklusive API-konfiguration, publicering, automatisering och versionshantering.
Du har god kunskap om API-portaler, säkerhet, trafikhantering, övervakning, loggning samt API guidelines och best practices.
Du har god förståelse för informationssäkerhet och compliance i molnmiljöer.
Du kan förenkla teknisk komplexitet och omsätta den i användarvänliga lösningar för utvecklingsteam.
MeriterandeErfarenhet av hybridmiljöer och integration mellan on-premise och molnbaserade plattformar.
Erfarenhet från större organisationer inom finans eller försäkring.
Relevant certifiering inom Azure och eller API Management.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485590-1921065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM
