Specialist i allmänmedicin
2026-04-21
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
, Hässleholm
, Kristianstad
, Höör
, Klippan
Publiceringsdatum2026-04-21
Välkommen till Capio Vårdcentral Broby - där det lilla möter det stora hjärtat!
Hos oss är det lätt att känna sig hemma. Du hittar oss enkelt med buss, och för dig som kör bil finns gratis parkering precis utanför - smidigt, eller hur?
Vi är ett härligt gäng på cirka 20 personer som tillsammans tar hand om våra 5 400 listade patienter - från första besöket till livets alla skeden. Här är ingen dag den andra lik, och vi gillar det! Vår vardag är full av variation, samarbete och skratt.
Vi tror på styrkan i olikheter och att respekt och stöd är grunden för ett riktigt bra arbetsklimat. Hos oss är teamkänslan stark - du har alltid kollegor nära till hands, oavsett om du är ny eller erfaren. Läkargruppen och resten av teamet finns där för dig, varje dag. Här är du aldrig ensam - här är du en del av något större.
Vill du bli en del av vårt Broby-gäng?
Om du söker en arbetsplats där du får vara dig själv, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till något viktigt - då har du hittat rätt. Hos oss får du både hjärta och hjärna, kollegor som stöttar och en arbetsmiljö där skratt är en naturlig del av dagen.
Din roll
Är du specialist i allmänmedicin och sugen på ett jobb där både hjärta och hjärna får plats? Då kan du vara den vi letar efter!
Hos oss på Capio Vårdcentral Broby får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar - från småbarn till seniorer - och hanterar både planerade och akuta besök. Du jobbar nära tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut rehab koordinator och psykosocial resurs, och vi gillar att tänka tillsammans! Våra ronder sker i team, där du som läkare och SSK bedömer patienterna ihop - för att fånga hela bilden.
Vi tror på balans i livet, så du har möjlighet att påverka ditt schema och jobba hemifrån vissa dagar. Vi använder det digitala verktyget Tandem för dokumentation - journaler, remisser och sjukintyg - vilket gör arbetet smidigt och effektivt.
Utöver mottagnings arbete finns det även möjlighet att arbeta med BVC, jobba med hemsjukvård etc. Och om du gillar att dela med dig av din kunskap, kan det även finnas möjlighet att handleda ST-läkare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
För dig som läkare innebär det en arbetsplats där du får utvecklas i din roll, dela kunskap med kollegor och vara med och forma framtidens primärvård - med både hjärta och hjärna.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Ex: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom dit område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Nyfiken på livet som specialist i allmänmedicin - med både hjärta och humor? Då har vi något för dig!
För att kunna hoppa på det här äventyret behöver du vara utbildad specialist i allmänmedicin - det är liksom grunden. Har du jobbat på vårdcentral tidigare? Super! Har du inte? Ingen fara - vi gillar nyfikenhet och rätt inställning ännu mer.
Du är en person som gillar att göra skillnad, har koll på helheten och tycker att kvalitet är mer än bara ett ord i en broschyr. Du har patienten i fokus, men glömmer inte bort att ha kul med kollegorna längs vägen. Du är tydlig, trygg och har en förmåga att prioritera även när kaffemaskinen strejkar och tre patienter ringer samtidigt.
Vi söker dig som gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vårdcentralen och tycker att samarbete är grejen. Hos oss är du aldrig ensam - vi har ett team som stöttar och peppar!
Och ja, vi börjar med sex månaders provanställning - men vi hoppas att du trivs så bra att du aldrig vill sluta.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
289 92 BROBY
