Spavärdinna
Brösarps Gästgifveri Aktiebolag / Receptionistjobb / Tomelilla Visa alla receptionistjobb i Tomelilla
2026-07-29
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Vi söker en ny stjärna som kan ta emot våra gäster i SPA-avdelningen med personlig värme, generositet, glädje och omtanke.
Vi är ett familjeföretag som drivits i samma regi i över 30 år och där många i personalen varit med från start. Vi utvecklas ständigt och växer stadigt och behöver därför också fler medarbetare. Vi har en mycket omtyckt restaurang, ett välbesökt SPA och en mycket uppskattad konferensanläggning och 32 rum på hotellet.
Vi har utökat vårt SPA med nya pooler, bastu och ett orangeri och söker därför dig som vill vara med på denna resa. Idag arbetar vi främst med Maria Åkerberg.
Tjänsten vi kan erbjuda är en fast anställning på 40-80% beroende på vem vi hittar till tjänsten. oavsett storlek på tjänsten ingår helgarbete varannan helg och arbetstiderna är förlagda mellan 8-20:00 beroende på säsong och beläggning. Hos oss jobbar man ibland långa dagar mellan 10-11 timmar men är då istället ledig fler dagar i veckan.
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse men gärna så snabbt som möjligt.
Dig vi söker är positiv, ordningsam och ansvarsfull med stort engagemang för människor. Tjänsten innebär att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse och ta hand om dem som om de vore dina egna gäster hemma, men detta inkluderar även dagliga rutiner; försäljning av produkter, svara i telefon, göra bokningar och ta hand om vår relax samt lättare städning.
Vi ser att du är en person som:
• Är ordningsam, punktlig, har hög arbetsmoral samt sinne för service. Du gillar att blanda drinkar
• Förstår att samarbete och laganda skapar värde för gästen och dig själv
• God social kompetens och ett glatt humör
• Har ett genuint intresse för människor, service
Vilken bakgrund, ålder etc. är helt oviktigt - huvudsaken är att du är rätt!
Vi är ett starkt team, med stark gemenskap och många har arbetat här väldigt länge och det är vi väldigt stolta över! Brösarps Gästgifveri är ett familjeägt företag med anor och som drivs med kärlek till Österlen, gäster och personal.
Vill du vara med på denna resa och utveckla vårt SPA tillsammans med oss tveka inte att skicka in din ansökan direkt, rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: linda@gastis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Spavärdinna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brösarps Gästgifveri Aktiebolag
(org.nr 556458-6310)
Albov 21 (visa karta
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273 50 BRÖSARP Kontakt
Hotellchef
Linda Karlsson linda@gastis.se 0414-736 83 Jobbnummer
10015101