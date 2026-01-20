Om tjänsten Kombinera arbete på olika avdelningar för att få en varierad arbetsdag och följ gästen under vistelsen. Tjänsterna kombinerar spauppgifter såsom värdskap, frottépåfyllning och servering med receptionsarbete och baruppgifter. Som spavärd utgår du från Sinnenas Spa och assisterar även reception och vinbar. Om dig Positiv problemlösare med stor talang för service och värdskap, det är du! I våra kombinationstjänster får du träffa många av våra förväntansfulla gäster och du är en fena på att ta hand om människor. Du är noggrann, trevlig och vill göra gästens besök extra bra. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom servering då det kommer vara en stor del av tjänsten. Fakta Omfattning: 80% (jobb varannan helg) Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse