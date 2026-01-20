Spavärd

Ästad Vingård AB / Servitörsjobb / Varberg
2026-01-20


Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Kombinera arbete på olika avdelningar för att få en varierad arbetsdag och följ gästen under vistelsen. Tjänsterna kombinerar spauppgifter såsom värdskap, frottépåfyllning och servering med receptionsarbete och baruppgifter. Som spavärd utgår du från Sinnenas Spa och assisterar även reception och vinbar.
Om dig
Positiv problemlösare med stor talang för service och värdskap, det är du! I våra kombinationstjänster får du träffa många av våra förväntansfulla gäster och du är en fena på att ta hand om människor. Du är noggrann, trevlig och vill göra gästens besök extra bra. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom servering då det kommer vara en stor del av tjänsten.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ästad Vingård AB (org.nr 556613-8797), https://astadvingard.se/om-oss/lediga-tjanster/lediga-tjanster-sommarjobb/
Ästad 10 (visa karta)
432 77  TVÅÅKER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9693531

