Spännande extrajobb i Kungsängen

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Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
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Till en ny kund i Borås söker vi nu personal för ett intensivt och roligt uppdrag där du kommer plocka och packa kläder.
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som är sommarjobbare, studerande eller mellan jobb och vill få in en intensiv arbetsvecka med möjlighet till fortsatt arbete.
Arbetstid
Dagpass: 07:00–16:00Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Detta är till att börja med ett uppdrag på 1 vecka hos en ny spännande kund i centrala Borås. För rätt personer finns det möjlighet till förlängning efter veckan är slut.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - tillsättning sker löpande.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med plock och pack och vill vara med på en spännande resa där det finns goda chanser att jobba mycket framöver.
Vi söker dig som:
Gärna har tidigare erfarenhet av att jobba på lager och gärna med plock och pack av kläder.
Är noggrann och trivs i ett högt tempo
Kan arbeta hela den aktuella veckan (v.27)
Är flexibel och gillar att samarbeta i team
Vad vi söker
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9995477