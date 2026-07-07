Spännande extrajobb i Kungsängen

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-07-07


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm, Järfälla, Botkyrka, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Till en ny kund i Borås söker vi nu personal för ett intensivt och roligt uppdrag där du kommer plocka och packa kläder.
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som är sommarjobbare, studerande eller mellan jobb och vill få in en intensiv arbetsvecka med möjlighet till fortsatt arbete.

Arbetstid
Dagpass: 07:00–16:00

Publiceringsdatum
2026-07-07

Om tjänsten
Detta är till att börja med ett uppdrag på 1 vecka hos en ny spännande kund i centrala Borås. För rätt personer finns det möjlighet till förlängning efter veckan är slut.

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - tillsättning sker löpande.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med plock och pack och vill vara med på en spännande resa där det finns goda chanser att jobba mycket framöver.

Vi söker dig som:
Gärna har tidigare erfarenhet av att jobba på lager och gärna med plock och pack av kläder.
Är noggrann och trivs i ett högt tempo
Kan arbeta hela den aktuella veckan (v.27)
Är flexibel och gillar att samarbeta i team

Vad vi söker

Om Pokayoke

Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Kontakt
Mathilda Nordlander
Mn@pokayoke.se

Jobbnummer
9995477

Prenumerera på jobb från Pokayoke AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pokayoke AB: