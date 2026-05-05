Space planner/Project coordinator
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Vill du vara med och skapa arbetsplatser där människor trivs, samarbetar och gör sitt bästa - varje dag?
Vi söker nu en Space Planner / Project Coordinator som vill arbeta nära verksamheten och ta en central roll i utvecklingen av våra kontors- och arbetsmiljöer. I rollen kombinerar du struktur, service och analys med praktiskt genomförande - alltid med målet att skapa a great place to work.
Om rollen
Som Space Planner / Project Coordinator arbetar du med verksamhetsutveckling i olika former och har ett tydligt ansvar för lokalplanering. Du koordinerar projekt från idé till genomförande och är en naturlig knytpunkt mellan kund, leverantörer och interna funktioner. Rollen är varierande, stundtals utmanande och passar dig som trivs med att ha många kontaktytor och ett stort eget ansvar.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Koordinering & projektledning
Koordinera interna projekt kopplade till arbetsplats och lokaler
Planera och leda flyttar, förändringar och anpassningar (MAC-ärenden)
Säkerställa tjänsteleverans när flera funktioner samverkar (FM, IT, säkerhet, leverantörer m.fl.)
Vara första kontaktpunkt i lokalrelaterade ärenden och hantera ärenden via mejl och ärendehanteringssystem
Space planning & analys
Ta fram och revidera layoutförslag och ritningar i CAD utifrån verksamhetens behov
Arbeta med möblering, interiör och kontorsmiljö i samarbete med leverantörer
Arbeta med tillgänglighetskrav, riktlinjer och hållbara lösningar, t.ex. återbruk av möbler
Analysera ytanvändning, beläggning och trender samt ta fram rapporter, rekommendationer och presentationer
Praktiskt & operativt
Genomföra översyner av kontor och gemensamma ytor
Delta i kundmöten och leda den operativa delen vid flyttar
Hantera konstsamling och interiörrelaterade frågor
Agera administrativt stöd inom området lokalplanering
Vem är du?
Du har en bakgrund inom servicebranschen och trivs i en roll där helhetsperspektiv, samarbete och eget driv är centralt. Du är prestigelös, nyfiken och ser service som en självklar del av ditt arbete.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från servicebranschen - meriterande inom facility management, kontorsservice eller hotell
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel och Word
Kunskaper i CAD (meriterande)
Som person är du:
Social och trivs med att vara en samordnande och trygg kontaktpunkt
Självgående, strukturerad och van att driva frågor och projekt proaktivt
Lösningsorienterad och motiveras av att förbättra vardagen för både kunder och kollegor
En lagspelare med positiv inställning som delar våra värderingar
Anställningsform och övrigt infomration:
Heltid/tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas.
Arbetstid: 08.00-17.00 på plats på kontoret.
Har du frågor kontakta: Marlene Gidlöf Unit manager-Soft FM på marlene.gidlof@sodexo.com
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-05-29.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas. Observera även att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Placeringsort & arbetsplats
Rollen är placerad på AstraZenecas Campus Södertälje och omfattar siterna Gärtuna och Snäckviken. Campus Södertälje är AstraZenecas nav för läkemedelstillverkning och en av Sveriges viktigaste industrimiljöer - här produceras läkemedel för patienter världen över, och verksamheten står för över 5 % av Sveriges BNP. Det är en arbetsplats där samhällsnytta, innovation och produktion möts.
Tillgänglighet & kommunikationer
Campus Södertälje erbjuder mycket goda pendlingsmöjligheter. Det finns gott om parkeringsplatser på området, och från Östertälje pendeltågsstation är det bara ett stenkast till campus - vilket gör det enkelt att ta sig hit både med bil och kollektivtrafik.
Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan.
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
151 85 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
