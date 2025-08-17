Souschef till Verandans varmkök
Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining. Hotellet har idag 279 rum, varav 70 är sviter och 11 är signatursviter. Den mest spektakulära är Prinsessan Lilian sviten på hela 330 kvm. Här finns dessutom sex restauranger; Verandan, Grand Soleil och Cadierbaren samt Mathias Dahlgrens restauranger, ett förstklassigt spa samt 23 konferens- och festvåningar. Lokalerna består av historiska Vinterträdgården, Spegelsalen och Bolinderska Palatset som kompletteras med nya, modernt inredda, lokaler. Bakom kulisserna kan vi stoltsera med en floristavdelning, egen tapetserarverkstad, styckbod, kallskänk, konditori och olika á la carte-kök samt vinkällare och Room Service.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
GRAND HOTEL SOM ARBETSPLATS
Då hotellet består av många olika restauranger och kök finns det för rätt person mycket goda utvecklingsmöjligheter samt möjlighet att bygga en långsiktig kökskarriär inom hotellet. Du som anställd kommer både att få arbeta med högkvalitativa råvaror, en fantastisk produkt och kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet. Det finns även ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbete köken emellan.
Som souschef på Grand Hôtel omfattas du av kollektivavtalet med HRF.
Gemensamt för arbetet i samtliga av våra kök är att vi lägger stort fokus på kvalité och värderar hantverket i matlagning, i samtliga av våra kök vi gör i största möjliga mån allt från grunden själva.
OM VERANDAN
Verandan är vår eleganta och tidlösa restaurang som erbjuder en omfattande à la carte-meny med fokus på svenska och nordiska smaker. Med en avslappnad atmosfär och en stor terrass med utsikt över vattnet är Verandan en populär plats för både hotellgäster och Stockholms besökare. Därför bör du som söker denna position ha gedigen kunskap om det svenska köket och traditionella rätter.
VEM ÄR DU?
Vi söker en dedikerad och passionerad souschef som har:
Minst 5 års yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, gärna med erfarenhet av ledande positioner.
Färdigheter inom matlagning och menyplanering, med specifika kunskaper som är relevanta för varje restaurang (svensk, internationell, fransk och italiensk).
En stark arbetsmoral och stresstålighet
Ledarskapsförmåga och en förmåga att inspirera och coacha teamet - Du ska kunna skapa en positiv arbetsmiljö och säkerställa att kvaliteten på service och matlagning upprätthålls på högsta nivå.
En passion för mat - Vi letar efter individer som brinner för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
VI ERBJUDER
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner och rabatter inom Grand Group.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan med CV senast den 15/9- 2025.
Vi ser fram emot din ansökan!
5 års erfarenhet eller mer Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
AB Nya Grand Hôtel Jobbnummer
9461643