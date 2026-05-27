Souschef sökes till Hooks Herrgård
2026-05-27
Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Hooks Herrgård är en unik destination, endast 20 minuter söder om Jönköping. Vi har vid flera tillfällen utsetts till Sveriges bästa mötesplats, erbjuder en av Skandinaviens främsta Spa & Fitnessanläggningar och två högklassiga golfbanor. Här finns också ett kök med höga ambitioner, stor kreativitet och genuin passion för matupplevelser - och det är här du kommer in i bilden.
Vårt köksteam består idag av cirka 20 engagerade medarbetare under ledning av Gregory Gosse, Food & Beverage Manager. På Hooks Herrgård arbetar vi med stor omtanke om råvaran och säsongsanpassat.Arbetsuppgifter
Till vårt kök på Hooks Herrgård söker vi nu en kreativ och driven souschef till vårt varmkök. Tjänsten innebär arbete kvällar och varannan helg.
Som souschef har du en nyckelroll i den dagliga driften och är med och skapar smakrika upplevelser för våra gäster. Vi söker dig som är en passionerad matkreatör med känsla för kvalitet, smaker och presentation - och som samtidigt trivs i en ledande roll där du får inspirera och utveckla människor omkring dig.
Hos oss arbetar flera souschefer tillsammans i ett nära samarbete där laganda, kommunikation och ett tydligt ledarskap är avgörande för att lyckas. Du förväntas ta ansvar i service, bidra med struktur och energi i köket samt vara en förebild för teamet i det dagliga arbetet. Ett gott samarbete inom den egna avdelningen är en självklarhet, liksom ett nära samarbete med övriga avdelningar på anläggningen, inte minst restaurangteamet, för att tillsammans skapa en förstklassig helhetsupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Operativt ansvar i köket under service
Ledarskap och coachning av köksteamet
Planering och struktur i den dagliga driften
Delaktighet i menyutveckling och konceptarbete
Att tillsammans med övriga souschefer och Food & Beverage Manager utveckla, effektivisera och driva köket framåt
Om dig
Brinner du för matlagning, ledarskap och att skapa upplevelser i toppklass? Då kan du vara vårt nästa tillskott på Hooks Herrgård.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning och erfarenhet som souschef eller liknande roll
Erfarenhet av både husmanskost och á la carte
Ett genuint intresse för mat, smaker och kreativ matlagning
God ledarskapsförmåga och vana att arbeta i team
Kunskap inom HACCP och egenkontroll
Körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlighet, samarbetsförmåga och engagemang. Hos oss är arbetsglädje, kvalitet och service en självklar del av vardagen - och vi har roligt tillsammans samtidigt som vi levererar på hög nivå.
Om anställningen
Tillsvidareanställning med inledande provanställning Arbetstid; kvällar och varannan helg Tillträde enligt överenskommelse Möjlighet till boende på anläggningen under begränsad tid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell AB
https://jobb.hooksherrgard.se
567 93 HOK Arbetsplats
