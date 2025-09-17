Souschef Event och Bankett
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining. Hotellet har idag 279 rum, varav 70 är sviter och 11 är signatursviter. Den mest spektakulära är Prinsessan Lilian sviten på hela 330 kvm. Här finns dessutom sex restauranger; Verandan, Terrassen och Cadierbaren samt Mathias Dahlgrens restauranger, ett förstklassigt spa samt 23 konferens- och festvåningar. Lokalerna består av historiska Vinterträdgården, Spegelsalen och Bolinderska Palatset som kompletteras med nya, modernt inredda, lokaler. Bakom kulisserna kan vi stoltsera med en floristavdelning, styckbod, kallskänk, konditori och olika á la carte-kök samt vinkällare och Room Service.
OM ROLLEN
Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att utveckla och kvalitetssäkra vår mat- och dryckesavdelning söker vi dig som redan arbetar som souschef eller är redo att ta nästa steg i karriären. Med passion och kunskap ska du bidra till att skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster och samtidigt vara en organiserad driftsledare för teamet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat, känner dig bekväm i ett eventkök och vill utvecklas som ledare. Vi delar en passion för yrket och lagar svensk mat med internationella inslag med förstklassiga råvaror. Våra event är unika, med varierande antal gäster, men service och kvalitet genomsyrar alltid verksamheten - och vi förväntar oss att detta är lika självklart för dig.
I din roll kommer du att leda ett team bestående av fem medarbetare, inklusive köksmästare och assisterande köksmästare. Arbetet kräver flexibilitet och stundtals ett högt tempo, vilket gör stresstålighet och en lösningsorienterad inställning till en klar fördel. För rätt person erbjuder tjänsten både utveckling, glädje och en givande arbetsmiljö.
Då vårt kök har flera olika avdelningar finns goda möjligheter för dig att både utveckla och utvecklas. Arbetstiderna varierar och förläggs till såväl dagtid, kvällar som helger.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är positiv och strukturerad
Har ett genuint intresse och passion för att skapa högkvalitativa gastronomiska upplevelser.
Du har minst 5 års yrkesvana av arbete i kök och har erfarenhet av arbete som souschef eller 1:e kock
Uppskattar variationen som ett eventkök erbjuder, där varje event är unikt och antalet gäster varierar.
Vi ser gärna att du har ett intresse av ledarskap och vill utvecklas både som ledare och inom företaget
Erfarenhet från event och bankettkök är meriterande
Du har dokumenterad utbildning inom yrket alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Du har tidigare vana från att leda ett team och känner dig bekväm i att ta beslut som rör det dagliga arbetet.
Alla som arbetar hos oss måste ha fyllt 18 år samt tala svenska och engelska.
VI ERBJUDER
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner och rabatter inom Grand Group.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast den 31/10- 2025
