Sous Chef, Scandic Linköping City, heltid
2025-10-17
Scandic Linköping City ligger som namnet antyder centralt i Linköping- precis invid ån och bara ett stenkast från tågstationen. Hotellet är modernt, trevligt och rymmer bland annat en omtalad restaurang som enligt White Guide är en av Östergötlands bästa.
Vi som jobbar på hotellet är i första hand ett team och jobbar alltid mot ett gemensamt mål. Vi tycker om att ta hand om våra gäster och hålla en hög nivå på service. Men vi tar också hand om varandra och hjälper till så mycket vi kan och sluter ihop när det behövs. Vi är ett mångkulturellt hotell där förståelse och samarbete är avgörande för vårt arbete. Att de tre Scandichotellen i Linköping har gemensam ledning ger våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter.
Som sous Chef har du ansvar för dagliga driften, stor möjlighet att utveckla verksamheten och är Köksmästarens högra hand då denne inte är på plats.
Vi önskar 6års yrkeserfarenhet
Att man har ett driv att utveckla verksamheten framåt
Att man fungerar i och gillar att jobba i grupp
Det här är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tillämpar provanställning. Din närmsta chef kommer att vara vår Köksmästare. Platsen omfattar dagskift och kvällskift under vardagar och helger. Startdatum enligt överenskommelse
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
