Sommarvikarier till Villa Hovås - Vardaga
Vardaga AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-02-08
Nu söker vi på Villa Hovås i södra Göteborg sommarvikarier till sommaren 2026! Vi söker dig som vill ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad! Du får introduktionsutbildning med värdefull kunskap om omvårdnad och service.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och utvecklande sommarjobb, som rustar dig för framtiden - oavsett var den är. Villa Hovås är en härlig verksamhet där du kommer få många kompetenta kollegor som hjälper dig rätt i ditt arbete!
Självklart får du en introduktion som spänner över alla områden - från värdegrund, vår omsorgsfilosofi Den goda dagen, introduktion för hjälpmedel och förflyttning - till måltid, hygien och dokumentationsrutiner.
Här är några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: * Introduktionsutbildning * Ledarskapsutbildade chefer och små arbetsgrupper * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Arbetskläder * Kollektivavtal Om rollen Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande. Som undersköterska/vårdbiträde spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Om Villa Hovås På Villa Hovås bor 51 personer som alla har en kognitiv svikt eller demenssjukdom. Vi arbetar personcentrerat och är måna om att varje individ ska uppleva god vård och omsorg och livskvalitet. Som sommarvikarie kommer du utföra alla vård och omsorgsuppgifter tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
På sommaren satsar vi extra på utevistelse och aktiviteter utomhus, bland annat på vår fina takterrass. * Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin. Vi ser gärna att du själv genomför eller har genomfört Demens ABC som är en utbildning från Svenskt Demenscentrum. * Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten och som stöttar dig i vardagen. Din erfarenhet och kunskap Vi gissar att du som söker dig till oss: - lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, men vi värdesätter också talang och engagemang. Det är meriterande om du gjort webutbildningen Demens ABC som kommer från Svenskt Demenscentrum.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa. Vi ser det också som meriterande om du kan arbeta större delen av sommaren. Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är Ansökningar behandlas fortlöpande så ansök idag! Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Christine Kunz Olausson, gruppchef, 0735-012118, Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea.
