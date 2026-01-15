Sommarvikarier till Attendo Åbovägen
2026-01-15
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Vill du göra skillnad varje dag och skapa trygghet och glädje för äldre? Vi på Attendo Åbovägen i Växjö söker engagerade sommarvikarier som brinner för att arbeta med människor. Hos oss får du möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för våra boende och samtidigt utvecklas i en varm och välkomnande miljö.
Åbovägen är ett modernt äldreboende beläget i Högstorp. Här arbetar vi utifrån konceptet Kultur & Nöje, vilket innebär att vi skapar aktiviteter som ger livskvalitet och gemenskap. Boendet har en stor trädgård på baksidan och ett växthus på framsidan - perfekta platser för både aktiviteter och avkoppling i naturen.
Vi har 44 lägenheter fördelade på fyra enheter, varav en är anpassad för personer med demenssjukdom. Hos oss blir du en del av ett team som arbetar med omtanke, respekt och engagemang - varje dag.
Beskrivning av tjänsten
Som sommarvikarie hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra boende under sommaren när ordinarie personal har semester. Du ansvarar för att ge god vård och omsorg, skapa en positiv och social atmosfär samt bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen.
Dina arbetsuppgifter Som sommarvikarie hos oss får du en viktig roll i att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende. Du arbetar med personlig omvårdnad utifrån varje individs behov och önskemål, och ser till att vardagen blir både meningsfull och aktiv.
I tjänsten ingår att dokumentera i verksamhetssystemet, följa beslutade insatser och arbeta enligt våra rutiner. Du bidrar till att de boende får möjlighet till utevistelse och aktiviteter som främjar välbefinnande.
Du samarbetar nära med kollegor och har kontakt med anhöriga samt professioner som sjuksköterska och rehabpersonal - allt för att skapa bästa möjliga omsorg.
Vem är du? Du trivs med att ge god omsorg och service till varje individ. Du vill skapa fina relationer och bidra till livskvalité för alla våra boende. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du ser individens behov, är engagerad och flexibel för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Du är aktiv i kontakten med de boende och deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat team där alla strävar mot att göra det lilla extra. Det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta, har god kommunikativ förmåga, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift, och du har god datorvana/datorkunskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och med läkemedelsdelegering. Vi ser helst att du är utbildad undersköterska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen av sommarvikarier.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 2026-06-14 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av verksamhetens gruppchefer:
Isabelle Andersson, Isabelle.andersson@attendo.se
072-009 89 24 Christian Lundmark, Christian.lundmark@attendo.se
072-009 89 26 Lise-Lotte Persson, Lise-Lotte.persson@attendo.se
073-064 28 18
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
