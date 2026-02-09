Sommarvikarier sökes till Järfälla
Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-02-09
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilja Assistans i Sverige AB i Järfälla
, Lindesberg
, Linköping
, Hjo
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad i en annan människas liv - varje dag? Vi söker nu engagerade sommarvikarier inom personlig assistans till våra kunder i Järfälla.
Om jobbet
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen för en person med funktionsvariation. Arbetet kan innebära hjälp med personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor, matlagning, sociala aktiviteter och ibland medicinhantering - beroende på kundens behov.
Du arbetar i kundens hem och utgår alltid från dennes önskemål, rutiner och livsstil.
Vi söker dig som:
Är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande.
Har god svenska i tal och skrift.
Gärna har erfarenhet av vård och omsorg - men det är inget krav.
Kan arbeta dag, kväll, helg och eventuellt natt under sommaren.
Vi erbjuder:
Ett givande och omväxlande arbete med stort personligt ansvar.
Introduktion och handledning före första arbetspasset.
Kollektivavtal med schyssta villkor (Fremia-Kommunal).
Möjlighet till extrajobb efter sommaren.
Arbetstid:
Tjänstgöring enligt schema dygnspass, dag, kvällar och helger under perioden juni-augusti. Ange i din ansökan vilka veckor du kan jobba. Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV så snart som möjligt - urval sker löpande.
Företagsinformation
Lilja Assistans i Sverige AB är ett assistansbolag grundat 2023 med huvudkontor i Linköping. Företaget erbjuder personlig assistans över hela Sverige och fokuserar på att skapa trygghet, tillgänglighet och individanpassad service för personer med funktionsvariationer.
Lilja Assistans drivs av ägare som är dagligen involverade i verksamheten, vilket möjliggör ett långsiktigt engagemang utan vinstkrav från externa investerare. Bolaget har kollektivavtal och satsar på utbildning, stöd och god arbetsmiljö för sina assistenter, vilket bidrar till hög kvalitet i assistansen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
(org.nr 559421-9155) Arbetsplats
Lilja Assistans AB Jobbnummer
9732847