Sommarvikarier sökes till Järfälla

Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2026-02-09


Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad i en annan människas liv - varje dag? Vi söker nu engagerade sommarvikarier inom personlig assistans till våra kunder i Järfälla.

Om jobbet
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen för en person med funktionsvariation. Arbetet kan innebära hjälp med personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor, matlagning, sociala aktiviteter och ibland medicinhantering - beroende på kundens behov.

Du arbetar i kundens hem och utgår alltid från dennes önskemål, rutiner och livsstil.

Vi söker dig som:

Är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande.


Har god svenska i tal och skrift.


Gärna har erfarenhet av vård och omsorg - men det är inget krav.


Kan arbeta dag, kväll, helg och eventuellt natt under sommaren.


Vi erbjuder:

Ett givande och omväxlande arbete med stort personligt ansvar.


Introduktion och handledning före första arbetspasset.


Kollektivavtal med schyssta villkor (Fremia-Kommunal).


Möjlighet till extrajobb efter sommaren.


Arbetstid:
Tjänstgöring enligt schema dygnspass, dag, kvällar och helger under perioden juni-augusti. Ange i din ansökan vilka veckor du kan jobba.


Publiceringsdatum
2026-02-09

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV så snart som möjligt - urval sker löpande.

Företagsinformation

Lilja Assistans i Sverige AB är ett assistansbolag grundat 2023 med huvudkontor i Linköping. Företaget erbjuder personlig assistans över hela Sverige och fokuserar på att skapa trygghet, tillgänglighet och individanpassad service för personer med funktionsvariationer.

Lilja Assistans drivs av ägare som är dagligen involverade i verksamheten, vilket möjliggör ett långsiktigt engagemang utan vinstkrav från externa investerare. Bolaget har kollektivavtal och satsar på utbildning, stöd och god arbetsmiljö för sina assistenter, vilket bidrar till hög kvalitet i assistansen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilja Assistans i Sverige AB (org.nr 559421-9155)

Arbetsplats
Lilja Assistans AB

Jobbnummer
9732847

