Sommarvikarier inom logistik i Mariestad
Konsultia AB / Lagerjobb / Mariestad Visa alla lagerjobb i Mariestad
2026-02-25
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Mariestad
, Töreboda
, Skövde
, Tibro
, Lidköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi söker sommarvikarier till logistikavdelningen hos vår kund i Mariestad!
Under sommaren behöver vi stärka upp våra team på dagtid, 2-skift, 5-skift samt natt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån arbetsområden som presenteras nedan, men för att vara aktuell för uppdraget krävs följande:
• Tillgänglighet från Maj v.19 - Augusti v.34.
• Inneha körkort B och Truckkort med behörighet motviktstruck.
• Meriterande Lastmaskinskort + erfarenhet.
2-skift: Här arbetar du i en automatiserad terminal där du tar emot transportörer och hänvisar dom till rätt gods-bana, du är behjälplig vid frågor både i Svenska och i Engelska samt stöttar upp med den digitala processen vid avgång. Du ta också hand om inkommande gods med truck samt ansvarig att lösa tillfälliga stopp i produktion. Arbetsuppgifterna delas med ytterligare kollegor och dialog samt samarbete med kollegor är ytterst viktigt för att tillsammans skapa en struktur och bra flöde i processen.
Dagtid, natt & 5-skift: Här arbetar du främst med att köra motviktstruck, rollen innebär förflyttning och hantering av gods genom beställningar/ordar ifrån produktionens olika avdelningar, lossning samt lasting av inkommande gods samt säkerhetsställa att gods placeras och hanteras korrekt samt säkert. I arbetet är du en viktig del för att flödet och kommunikation hela tiden hålls igång.
Vi söker dig som trivs i en arbetsmiljö där det händer mycket, du är tillmötesgående, engagerad, nyfiken, lösningsfokuserad, kommunikativ och vågar vara nytänkande. Du vill vara med och bygga upp ett bra och starkt arbetssätt.
Är du intresserad av ett sommarjobb hos oss och vår kund?
Ansök nu!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Rebecca Karlsson rebecca.karlsson@konsultia.se Jobbnummer
9763935