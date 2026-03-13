Sommarvikarie Transport Inbound Koordinator
Clas Ohlson AB / Logistikjobb / Leksand Visa alla logistikjobb i Leksand
2026-03-13
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clas Ohlson AB i Leksand
, Borlänge
, Falun
, Ludvika
, Gävle
eller i hela Sverige
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss!
Vi behöver förstärka vårt team på transportavdelningen under semesterperioden 2026 då våra ordinarie transportkoordinatorer har semester. Du kommer huvudsakligen att arbeta med aviseringar, avvikelser samt dokumenthantering. Perioden sträcker sig från vecka 25 och fram till och med vecka 33. Du behöver därför vara på plats heltid under veckorna 25-33.
Vem söker vi?
Har du erfarenhet från transportbranschen så ser vi det som meriterande. Det är alltså inte nödvänidgt med då ser vi att du kompenserar det med att du har ett brinnande intresse och är snabblärd. Vidare tror vi att du besitter en god teknisk kompetens med kunskap inom IT-system såsom Microsoft Office, i synnerlighet inom Excel.
För att du ska kunna arbeta hos oss krävs flytande språkkunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du bör också vara bekväm med att prata i telefon som via teams på dessa språk.
Du som söker har en stark samarbetsförmåga och en strukturerad och analytisk inställning. Vi tror även att du är flexibel och kapabel att hantera arbete i högt tempo.
Välkommen hem
Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Förutom möjligheten att växa med oss så erbjuder vi också marknadsmässig lön, tjänstepension, rörlig ersättning, personalrabatt, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Vill du veta mer om oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
Bli en del av oss!
Tillsammans med dig vill vi förenkla vardagen för alla våra kunder! Vi genomför intervjuer och urval löpande, därför ser vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt - dock inte senare än den 31 mars 2026.
Om du har ytterligare frågor ber vi dig kontakta rekryterande chef mats.jones@clasohlson.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7382519-1891750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clas Ohlson AB
(org.nr 556035-8672), https://jobb.clasohlson.com
Vabäcksvägen 14 (visa karta
)
793 41 INSJÖN Arbetsplats
Clas Ohlson Sverige Jobbnummer
9796218