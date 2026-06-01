Aktivitetsledare till mötesplats seniorer
2026-06-01
Här får du ett varierat arbete med möjlighet att tänka nytt, vara kreativ och driva utveckling. På Bäckby mötesplats får du vara med och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling tillsammans med andra som verkligen vill göra skillnad för våra seniorer.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Vi är friskare och lever längre än tidigare och seniorer idag har nya önskemål, intressen och behov. Som aktivitetsledare påverkar du hur vi möter dessa behov genom att utveckla och skapa en modern och attraktiv mötesplats. En levande miljö för stadens seniorer som präglas av gemenskap, hälsa och meningsfullhet.
Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målet att stärka seniorers välbefinnande, delaktighet och livskvalitet. Du ansvarar självständigt för verksamheten och arbetet är omväxlande. Det innebär att du planerar, leder och utvecklar aktiviteter utifrån besökarnas intressen och behov. Det kan vara samtalsträffar, föreläsningar och fysisk aktivitet. Genom att uppmuntra och inspirera seniorerna till att själva vara delaktiga och anordna evenemang bygger vi en aktiv mötesplats.
Du samarbetar med föreningar, organisationer och kollegor från andra mötesplatser. Du är skicklig på att tänka nytt och skapar nya samarbeten för att utveckla aktiviteter och skapa meningsfullt innehåll. I arbetsuppgifterna ingår också att sköta praktiska uppgifter som hör till vardagen på mötesplatsen för att verksamheten ska fungera.
Din kompetens
Du har ett genuint intresse av målgruppen äldre och motiveras av att stärka deras självständighet och välbefinnande. Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning. Du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg eller socialt arbete. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med målgruppen äldre, aktivitetsplanering eller samverkan med externa aktörer. Vi ser gärna att du har B-körkort eftersom tjänsten kan innebära att du arbetar på flera av våra mötesplatser, körkort är dock inget krav.
Som person är du trygg, självgående och initiativtagande. Du trivs med att skapa goda relationer, samarbeta och kan lätt anpassa dig i en ny situationen med människor med olika behov. Du är kreativ och trivs med att kombinera planering och ledarskap med praktiska uppgifter i vardagen. Dina IT-kunskaper är goda och du är bekväm med digitala verktyg. Erfarenhet av digital kommunikation och marknadsföring samt god förmåga att uttrycka sig i svenska både tal och skrift är meriterande för tjänsten.
Vi erbjuder
Tjänsten är placerad på Bäckby mötesplats i Bäckbyhuset, en levande och mångkulturell mötesplats där människor i olika åldrar och med olika bakgrunder möts. Här finns flera verksamheter samlade under samma tak, vilket skapar goda möjligheter till samverkan och generationsöverskridande aktiviteter.
Du får ett variationsrikt arbete med stort handlingsutrymme att tänka nytt, vara kreativ och bidra till utvecklingen av våra mötesplatser för seniorer. Hos oss får du möjlighet att skapa meningsfulla aktiviteter, bygga relationer och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor och besökare.
Du kommer att tillhöra den förebyggande enheten, en spännande verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen. På enheten arbetar bland annat digitala handledare, anhörigkonsulenter, arosfixare, seniorguider, syn- och hörselinstruktör, aktivitetsledare, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare. Tillsammans arbetar vi för att främja hälsa, gemenskap och delaktighet bland seniorer.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vi söker två tjänster; en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad tjänst med resursfunktion i form av en särskilt visstidsanställning (SÄVA). Den tidsbegränsade anställningen omfattar 11 månader med planerad start i september 2026.
Aktiviteter kan förekomma på kvällar och helger.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
