Sommarvikariat Leg. Arbetsterapeut
2026-01-13
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsenheten är en del av socialtjänstens verksamheter riktad mot vård- och omsorgsboende, hemsjukvård och omsorgen om funktionshindrade. Enheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som utför kvalificerad sjukvård med patienten i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av sedvanliga uppgifter som arbetsterapeut.
Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. Hos oss inom hälso- och sjukvårdsenheten är arbetsglädje och stolthet kärnan i vårt arbete och vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kompetenta och erfarna kollegor.
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet av att ha arbetat som arbetsterapeut är önskvärt. Erfarenhet av arbete inom hemsjukvården, vård av äldre personer med funktionsnedsättningar är meriterande.
B-körkort
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 100% under sommaren 2026.
Tillträde och längd på anställningsperioden sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 250331
Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
Sanna Hortlund sanna.hortlund@alvsbyn.se 0929-170 00 vx
Sveriges arbetsterapeuter
Sanna Hortlund sanna.hortlund@alvsbyn.se 0929-170 00 vx Jobbnummer
9682223