Sommarvikariat inom Vård och Omsorg 2026
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Vänersborg Visa alla undersköterskejobb i Vänersborg
2025-12-17
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten i Vänersborg
Arbeta som sommarvikarie inom vård och omsorg
Vill du arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa till, skapa trygghet och göra vardagen bättre för andra? Söker du en möjlighet att utvecklas under sommaren 2026?
Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan som sommarvikarie till våra verksamheter inom äldreomsorg och personligt stöd och omsorg.
Våra verksamheter finns i Brålanda, Frändefors, Vargön och Vänersborg. I ansökan anger du vilka verksamheter och orter du är intresserad av samt vilka veckor du kan arbeta.
Våra sommarperioder ser ut så här:
• Hemtjänst har tre perioder under veckorna 23-34.
• Övriga verksamheter har två perioder under veckorna 25-32.
Fundera därför i förväg på var och när du kan och vill arbeta innan du skickar in ansökan.
Du ansöker genom att svara på frågorna i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Du ska inte lämna in ett personligt brev. Rekryteringen sker löpande under hela ansökningsperioden. Återkoppling om din intresseansökan kan därför ta upp till några veckor beroende på hur många som söker.
Om verksamheterna
Inom äldreomsorg arbetar du med att ge service, omvårdnad och stöd. Du kan jobba inom hemtjänst, särskilt boende eller dagverksamhet. Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika slags boenden, exempelvis äldreboende, demensboende, korttidsboende och växelvård. Arbetsuppgifter kan exempelvis vara att hjälpa till med förflyttning, måltider, dusch, toalettbesök, klädvård, städning, promenader, tillsyn och inköp.
Inom personligt stöd och omsorg arbetar du med att stödja personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Du kan jobba inom personlig assistans, LSS-boende eller kommunal psykiatri. Arbetsuppgifterna kan vara personlig omvårdnad, ge stöd i personlig omsorg och hygien, vardagssysslor eller planering i vardagen. Du hjälper också till att skapa trygghet, struktur och självständighet i vardagen.
Vad krävs för att arbeta som sommarvikarie?
I jobbet möter du människor med olika behov och förutsättningar, därför söker vi dig som är trygg, ansvarsfull och har en omtänksam inställning. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och trivas med att möta nya personer och miljöer. Det är viktigt att du kan bemöta människor på ett lugnt, tryggt och respektfullt sätt, även i situationer som känns utmanande. Ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt är centralt för att ge ett gott stöd utifrån varje persons behov.
Grundkrav för anställning
För att vara aktuell som sommarvikarie behöver du:
- Ha fyllt 18 år senast 30 juni 2026.
- Ha godkänt betyg i svenska (motsvarande årskurs 9, delkurs 4 eller delkurs D på grundläggande nivå)
- Ha godkänt betyg i matematik (motsvarande mellanstadienivå, eller delkurs 2 på grundläggande nivå).
- Kunna använda mobiltelefon och appar för planering och dokumentation.
- Kunna arbeta fyra (4) sammanhängande veckor under sommaren.
I vissa verksamheter krävs:
- Att du kan tänka dig att cykla i trafik och stadsmiljö.
- Att du har B-körkort.
Meriterande för anställning är:
- Utbildning inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
- Möjlighet att arbeta fler perioder under sommaren - åtta (8) eller tolv (12) sammanhängande veckor.
Innan anställning behöver du visa utdrag ur Polisens Belastningsregister. För fortsatt anställning krävs godkänt resultat på utbildning i läkemedelshantering och beviljad läkemedelsdelegering.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/349". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryteringsteamet bemanningsenheten@vanersborg.se Jobbnummer
9648668