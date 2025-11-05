Sommarvikariat Funktionsnedsättningsområdet 2026
2025-11-05
Nu söker vi personer som vill arbeta inom Funktionsnedsättningsområdet Sommaren 2026.
Vill du ha ett roligt och socialt arbete?
Vill du ha ett roligt och socialt arbete?

Vi söker dig som vill stödja människor till att leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. Värdegrunden speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete. Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt.
Detta område består av grupp- och servicebostäder, korttidsboende för barn och ungdomar, personlig assistans samt daglig verksamhet LSS. I området ingår även socialpsykiatri/SoL verksamheter som boende, boendestöd samt sysselsättning.
Din uppgift som personal är att stödja individen i hens dagliga liv utifrån dennes behov, förutsättningar och önskemål. Du är med och stödjer vid t.ex hushållsarbete, matlagning och arbetslik sysselsättning. Du kan även vara behjälplig vid sociala aktiviteter som till exempel promenader och ledsagning. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska.
För oss är individens självbestämmande och delaktighet utgångspunkten för hur det dagliga arbetet utformas.
Det är ett varierande arbete där du får ta ansvar. Ingen dag är den andra lik! Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett trevligt bemötande och som tycker om att arbeta med människor!
Att du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer ser vi som en viktig egenskap.
Som person är det viktigt att du är positiv och engagerad eftersom du ska förmedla trygghet och glädje i våra verksamheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du förutom goda kunskaper i svenska även har andra språkkunskaper.
För anställning som stödassistent krävs att du är utbildad undersköterska eller barnskötare och du ska kunna uppvisa betyg/diplom.
Du som är outbildad anställs som stödbiträde och kan arbeta under begränsad tid.
Det är meriterande om du har något av följande kompetenser:
Metoder/arbetssätt som t.ex AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation), lågaffektivt bemötande och MI (motiverande samtal).
Du kontaktas via telefon eller mejl efter att vi gått igenom ansökningarna.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
ÖVRIGT
- Du ska ha fyllt 18 år vid anställningen
• Körkort B är ett krav i vissa enheter
• Cykelvana är ett krav
• Du ska kunna kommunicera samt dokumentera på svenska.
• I ditt arbete förväntas du kunna använda dator, surfplatta samt smartphone.
• From 1 Juli 2023 är undersköterska skyddad titel. Det innebär att du som är undersköterska behöver söka ett intyg hos socialstyrelsen och uppvisa för arbetsgivaren för att få kalla dig undersköterska.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tidsbegränsad anställning - Timanställning.
Arbetstider är förlagda till dag, kväll, helg. Det finns verksamheter som har vaken natt och/eller sovande jour.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökan via denna annons.
UPPLYSNINGAR
FO-stöd 0224- 74 93 90
FACKLIG REPRESENTANT
Kommunal Sala 010-442 81 83

Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Individuell Lönesättning
