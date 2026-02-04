Sommarvikariat för sjuksköterskestudenter
Om Remeo
Ungefär fem procent av de patienter som överlever intensivvården blir kvar på IVA under en längre tid, eftersom de är för sjuka för att kunna ta sig vidare i vårdkedjan. Där kommer Remeo in i bilden. Remeos intensivvårdsrehabilitering är en i Sverige ny och särskilt utvecklad vårdform för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Vi erbjuder högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Med start utifrån intensiv-/intermediärvård gör vi en individuell vårdplan för varje patient, där rehabilitering och vård går hand i hand från dag ett.
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
Du får utveckla dina kunskaper inom intensivvårdsrehabilitering
Du får arbeta i multiprofessionella team och lära av erfarna kollegor
Du får värdefull praktisk erfarenhet som stärker dig i din fortsatta utbildning och yrkesroll
Du får vara en del av utvecklingen av framtidens högspecialiserade vårdkoncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter
Vad kommer du att få göra?
Du ingår i ett multiprofessionellt vårdteam tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator. I rollen arbetar du med direkt patientvård och deltar aktivt i omvårdnad och rehabilitering av patienter med komplexa vårdbehov.
Vem är du?
Du studerar till sjuksköterska och har läst minst tre terminer till sommaren 2026
Du har viss arbetslivserfarenhet från arbete inom vården
Du är engagerad, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga
Du sätter patientens behov i fokus och är nyfiken på att lära
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och intresse.
Anställningsperiod
Du arbetar minst 6 veckor under vår sommarperiod (vecka 26-33) och får en introduktion under cirka 2 veckor i maj-juni. Det finns god möjlighet till fortsatt extraarbete under terminerna.
Din ansökan och kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss om du blir nyfiken och vill veta mer, eller ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Rekryterande chef: Maria Turai Wägar, Omvårdnadschef, maria.wagar@remeo.se
Rekryterande chef: Kerstin Stadtkewitz, Omvårdnadschef, kerstin.stadtkewitz@remeo.se
Remeos medarbetare gör hela skillnaden
Remeo har sedan starten 2013 utvecklats till ett kompetenscentrum för urträning ur ventilator, dekanylering och intensivvårdsrehabilitering och vi deltar även i vårdkedjan för nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskador. Under den tid kliniken har funnits har en unik kompetens byggts upp. Vi arbetar i multiprofessionella vårdteam där alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering. En stark gemenskap är en del av Remeos vårdkoncept.
Läs här om alla olika kompetenser i teamet som samarbetar kring patienten.
Våra patienter
Den typiska patienten är mycket skör efter en lång intensivvårdstid och ofta finns flera komplicerande sjukdomar i bakgrunden. Remeos individualiserade och högspecialiserade vård har visat sig ge goda resultat.
Vacker och modern miljö
Kliniken finns i natursköna omgivningar i Stora Sköndal vid Drevviken och har för närvarande plats för 14 patienter. Lokaler och utrustning är utformade för att bedriva modern sjukvård i en inbjudande, ombonad miljö med möjligheter till träning, utevistelse och samvaro med anhöriga. Så ansöker du
