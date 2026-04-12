Sommarvikariat behandlingsassistent
2026-04-12
Skogsro är ett HVB-hem för pojkar och flickor i åldern 13-18 år. Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU. Just nu erbjuder vi plats för åtta ungdomar.
Tack vare vår långa erfarenhet och gedigna utbildningar kan vi ta emot ungdomar med stor variation av problematik såsom social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen.
Skogsro upplevs som familjärt och vi erbjuder en trygg och hemmaliknande miljö, med ärlighet, mycket humor och stabila vuxna. Vi vill försöka att skapa framtidstro och ge förutsättningar för ett bra liv för våra barn och ungdomar.
På Skogsro arbetar för tillfället sju behandlingsassistenter och en föreståndare.
Vi söker nu vikarierande behandlingsassistenter som kan arbeta under ordinarie medarbetares sommarsemestrar.
Deltidsarbete eller heltidsarbete är möjligt.
Då våra scheman är flexibla och vi arbetar dygnspass med sovande jour är det väldigt passande för långpendling.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter
För att arbeta på Skogsro skall du ha ett genuint intresse av att arbeta med människor, du skall ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer, vara tålmodig samtidigt som du kan sätta gränser. Du hanterar att både kunna ge och ta feedback. På Skogsro är du som anställd beredd att ge det lilla extra och du är duktig på att hantera stress och ändrade förhållanden.
Utöver rent arbete med ungdomarna så består arbetsuppgifterna även bland annat av hushållsuppgifter och dokumentation.
Personlig lämplighet är av väldigt stor vikt.
Frågor besvaras av biträdande föreståndare Matilda Wermelin 072-201 36 09. CV och personligt brev mailas till matilda@skogsro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: matilda@skogsro.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsro AB
924 31 SORSELE
För detta jobb krävs körkort.
