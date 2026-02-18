Sommarvikariat - kock till vårt kök
Vill du spendera sommaren i ett kök där tempot är högt, stämningen god och passionen för mat står i centrum? Nu söker vi en kock till vårt team över sommarsäsongen.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett dynamiskt kök där kvalitet, samarbete och service är lika viktiga ingredienser som råvarorna på tallriken. Du är med och bidrar till både smakupplevelsen och helhetskänslan för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang- eller köksbranschen
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är ansvarstagande, flexibel och samarbetar bra med andra
Har ett genuint intresse för mat och service - det värderar vi högst
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande sommarjobb
Ett sammansvetsat team och härlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med cv + personligt brev till koket@lidkopingstadshotell.se
idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: koket@lidkopingstadshotell.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadshotellet i Lidköping AB
(org.nr 556763-3663)
Gamla Stadens Torg 1
)
531 32 LIDKÖPING
Stadshotellet Jobbnummer
9749037