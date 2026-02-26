Sommarstjärna på Kanalrestaurangen
Vi söker nu ett glatt och drivet gäng som vill skapa oförglömliga smakupplevelser och förstklassig service för våra gäster längs Göta älven!
Kanalrestaurangen är hjärtat i sommaridyllen. Här möts båtgäster, turister och lokalbor för att njuta av god mat, svalkande dryck och den unika atmosfären när båtarna glider förbi. Vi jobbar hårt, men vi har otroligt roligt tillsammans!
Vi söker dig som:
Älskar service: Du sprider glädje och ser till att varje gäst känner sig välkommen.
Trivs i högt tempo: När solen skiner är det full fart - du håller huvudet kallt och ett leende på läpparna.
Är en lagspelare: Du hjälper dina kollegor där det behövs, från bar till disk.
Är över 18 år (för servering av alkohol) och kan jobba under högsäsongen (juni-augusti). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
endast mailansökan
E-post: jobb@kanalrestaurangen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kanal Restaurangen AB
(org.nr 556657-5543)
Strandgatan 18-20 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9766528