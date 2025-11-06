Sommarnotarier till Advokatbyrån Kaiding
2025-11-06
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advokatbyrån Kaiding AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Östersund
eller i hela Sverige
Välkommen att söka jobb som Sommarnotarie hos oss sommaren 2026!Vilka är vi?
Advokatbyrån Kaiding grundades 1956 i Skellefteå och är idag Norrlands största och ledande advokatbyrå med cirka 60 medarbetare på sex orter i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Vi vill också vara Norrlands närmaste advokatbyrå. Med lokal närvaro och god kännedom om näringsliv och företagande erbjuder vi specialiserad juridisk rådgivning inom de flesta rättsområden.
Om rollen
Vi söker nu sommarnotarier till våra kontor i Luleå, Piteå, Skellefteå och Östersund.
Som sommarnotarie på Advokatbyrån Kaiding får du en central roll i byråns dagliga verksamhet och blir vårt ansikte utåt under sommarperioden. I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot inkommande samtal, e-post och besök, samt att distribuera ärenden. Vid behov kommer du även att bistå våra jurister med juridiska uppgifter så som rättsutredningar och praktiskt stöd i deras arbete.
Tjänsten är en möjlighet för dig att få inblick i hur det är att arbeta på en advokatbyrå, samtidigt som du lär känna oss, och vi får lära känna dig.
Arbetsperioden sträcker sig mellan vecka 27-31, eller enligt överenskommelse.
Vem söker vi?Vi söker dig som studerar på juristprogrammet och som har avslutat minst fyra terminer i juli 2026.
Vi ser att du har ett intresse för verksamheten på en advokatbyrå, och har som ambition att få en bild av rollen som jurist och advokat under din praktikperiod.
Du är engagerad, noggrann och serviceinriktad, och trivs med att ta ansvar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har ett intresse för juridik i praktiken och uppskattar att samarbeta i en professionell men prestigelös miljö.
Hos oss är personlig lämplighet viktigt. Vi värdesätter ett öppet sinne, nyfikenhet och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat, egenskaper som gör att både du och vi utvecklas.
Vad erbjuder vi?Som sommarnotarie hos Kaiding får du möjlighet att arbeta nära erfarna jurister och att delta i en verksamhet som präglas av högt engagemang, kvalitet och gemenskap.
Vi uppmuntrar dig att vara dig själv och bidra med dina perspektiv, oavsett bakgrund eller erfarenhet. Hos oss tror vi att olikheter berikar och skapar en mer innovativ, inkluderande och dynamisk arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!Låter detta som något för dig? Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatbyrån Kaiding AB
(org.nr 556654-6593) Arbetsplats
Advokatbyrån Kaiding Jobbnummer
9591529