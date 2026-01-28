Sommarjobbare - utveckla CTF-utmaningar
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du ha ett sommarjobb som bidrar till att stärka Sveriges cyberförsvarsförmåga? FOI söker dig som under ledning av FOI:s forskare vill utveckla CTF-utmaningar Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Capture the Flag (CTF) är ett tävlings- och övningsformat där deltagarna ges uppgifter inom bland annat cybersäkerhet och hantering av IT-system. Dessa typer av uppgifter innehåller en flagga i form av en dold textsträng. Deltagarna ska med hjälp av tillgänglig information hitta flaggan och därmed få poäng för uppgiften. Uppgifterna kategoriseras typiskt inom exploatering, kryptografi, reversering, forensik, nätverk och webb.
Ditt arbete kommer att bestå av att ta fram idéer till uppgifter och implementera dessa. Arbetet kommer att ske i samarbete med andra sommarjobbare. För att se exempel på tidigare uppgifter kan du besöka github-repot för Crate-CTF: https://github.com/CrateOrg/crate-ctf
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Förmågor i cyberdomänen som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Vi arbetar med aktuella såväl som framtida utmaningar framför allt kopplat till automation, metoder och värdering inom cybersäkerhet. Till vårt förfogande har vi en av världens mest avancerade cyberanläggningar (Crate, www.foi.se/crate
).
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på universitetsnivå och har:
Tidigare erfarenheter av CTF:er, antingen som deltagare eller arrangör
Intresse och kunskaper inom cybersäkerhet och programmering
För arbetet krävs det att du är kreativ, noggrann och kvalitetsmedveten samt att du kan arbeta självständigt efter övergripande instruktioner.
Meriterande
Det är meriterande om en eller flera av nedanstående punkter stämmer in på dig:
Studerar med en inriktning mot cybersäkerhet
Får förhöjd puls av "printf(argv[1]);" i en C-fil
Goda studieresultat
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Du anställs på en särskild visstidsanställning under fyra till åtta veckor, enligt överenskommelse, under perioden juni till augusti 2026. Arbetet utförs i Linköping.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV, personligt brev och betygsutdrag via ansökningsknappen senast den 15 februari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta forskningsingenjör Lars Helgeson eller enhetschef Pauline Ärlebäck. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Lars Helgeson 013-37 80 00 Jobbnummer
9708707