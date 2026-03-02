Sommarjobbare - Coop Fårbo
2026-03-02
Är du en glad och positiv person som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Då kan du vara just den vi söker!
Vi söker nu sommarvikarier till vår butik Coop Fårbo. Vi vill att du som söker har en bra initiativförmåga och en positiv energi som smittar av sig, ser kundens behov och med stolthet och glädje levererar branschens bästa kundbemötande.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Dina arbetsuppgifter kommer variera och du kommer att få arbeta med alla arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i butik t.ex. kundservice, kassaarbete och varuplock. Kunden ska alltid mötas av en fräsch och välfylld butik och få ett bemötande i absolut toppklass.
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och känner dig trygg i att hantera stressiga situationer.
Tidigare erfarenhet från arbete i dagligvaruhandeln är mycket meriterande, men personlig lämplighet är allra viktigast för oss. Vi ser att du som söker har körkort och tillgång till bil för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.
Tjänsterna är sommarvikariat på 20-25 h/vecka under veckorna 25-33 (juni-augusti). Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Hanna Magnusson mail: farbo.bc@coop.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- 18 år fyllda är ett krav då du behöver kunna arbeta självständigt i kassan
- God svenska i tal och skrift är ett krav
- Tidigare erfarenhet från arbete i dagligvaruhandeln är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
