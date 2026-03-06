Sommarjobba som B-chaufför i sommar!
2026-03-06
Har du B-körkort, brinner för kundservice och söker ett fartfyllt och utvecklande sommarjobb? Vi söker glada B-chaufförer till ett av Sveriges största företag inom logistik och distribution!
Som skåpbilschaufför hanterar du mer än bara leveranser, du är länken mellan människor och företag där du gör vardagen enklare för alla i Sverige. Du ser till att ta brevet eller paketet ända fram och lämnar ett minnesvärt intryck hos de kunder du möter.
Som skåpbilschaufför kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak bestå av distribution av brev och paket där du möter kunderna där de är, oavsett om det är ombud, privat- eller företagskunder. Du utgår från arbetsplatsens terminal och befinner dig därefter ute på vägarna enligt planerad rutt.
Vi söker chaufförer som är ute efter sommarjobb med förväntad start v.25 fram till och med v.32. Upplärning kommer att ges innan start och det finns goda möjligheter till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ambitiös, noggrann och effektiv. Du är flexibel och lösningsorienterad där du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att samarbeta med andra. Du brinner för den dagliga kundkontakten där du representerar bolaget med ett leende på läpparna, sprider glädje till både kunder och kollegor och drivs av att ge det där lilla extra.
B-körkort.
Goda språkkunskaper i svenska.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in innan anställning och arbetet kräver att du är anmärkningsfri.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta Team Umeå. Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
