Sommarjobba På Wbab I Sommar!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Ludvika Visa alla fordonsförarjobb i Ludvika
2026-05-05
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
WBAB är det kommunala bolaget som ser till att vardagen flyter på - bokstavligen. De jobbar med allt från rent vatten i kranen till trygga avloppslösningar och smart avfallshantering för invånarna i Ludvika och Smedjebacken. Som en viktig samhällsbyggare gör de helt enkelt livet lite enklare, lite renare och mycket mer hållbart. Omkring 90 medarbetare arbetar med bland annat ledningsnät, dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten, avfallsinsamling samt drift av återvinningscentraler och återvinningsstationer. Bolaget ägs av de båda kommunerna tillsammans och ledningskontoret och kundservice ligger placerat i Smedjebacken.Arbetsuppgifter
Vi söker just nu sommarpersonal för uppdrag inom avfallshämtning under utvalda sommarveckor i Ludvika och Smedjebackens kommun. Arbetet sker dagtid och innebär praktiskt arbete ute i fält.
Ett uppdrag som passar bra för dig som exempelvis går utbildning inom transport eller är färdigutbildad lastbilschaufför. Under sommarjobbet är du med ute på rutter och hjälper till vid tömning av kärl samt andra moment som hör till det dagliga arbetet. Arbetet är fysiskt och passar dig som trivs med att röra på dig och arbeta praktiskt utomhus.
Som sommarjobbare söker vi dig som är ansvarstagande, har god arbetsmoral och tycker om att bidra till en viktig samhällsfunktion.Profil
Som person är du enkel att ha att göra med, gillar att jobba tillsammans med andra och tar ansvar för ditt arbete. Du är flexibel, har en positiv inställning och tycker om ett fysiskt arbete där dagarna kan variera. Säkerhet och ett bra bemötande mot kunder är viktigt för dig.
För det här jobbet ser vi gärna att du har någon form av utbildning eller erfarenhet inom transport eller lastbil. Det är önskvärt om du har YKB, men det är inget krav. C-körkort och digitalt förarkort är meriterande. Du behöver kunna svenska i tal och skrift och ha en grundläggande vana av digitala hjälpmedel. Eftersom arbetet är fysiskt behöver du ha god fysik.
Tidigare erfarenhet från liknande arbete eller ett intresse för fordon och teknik är ett plus, men inget måste.Så ansöker du
Låter det här intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna sommarrekrytering samarbetar WBAB med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Storgatan 20 (visa karta
)
771 30 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Hjälte isabelle.hjalte@clwork.se Jobbnummer
9891546