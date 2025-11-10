Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsassistent, Barnkliniken, Jönköping
Barnkliniken, Neonatalavdelningen och Barnavdelningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du arbeta på en specialiserad, spännande avdelning där barnets och familjens behov är i fokus? Då är Barnkliniken den rätta platsen för dig! Nu söker vi sommarvikarier till två av våra avdelningar på Barnkliniken, neonatalavdelningen och barnavdelningen. Var med och trygga någon annans sommar - sök sommarjobb hos oss!
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent
På barnkliniken vårdas barn i åldern 0-18 år med alla typer av diagnoser. Dina arbetsuppgifter på barnkliniken innefattar att se barnet och barnets behov och att stötta föräldrarna i att vara en del av barnets omvårdnad. Arbetet är omväxlande och ger en möjlighet till både bredd och djup i din kompetensutveckling.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Din blivande arbetsplats
Barnkliniken har omkring 190 medarbetare inom yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och pedagoger.
På Neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn från hela länet. Ungefär 10 % av alla barn som föds läggs in på neo. Det motsvarar för oss ungefär 400 barn/år. Neonatalavdelningen ligger i direkt anslutning till sjukhusets förlossningsavdelning som vi har ett nära samarbete med. På neonatalavdelningen bedrivs arbete både inom intensivvård till arbete i vår familjeenhet.
På barnavdelningen arbetar vi med sammanförd barnsjukvård, vilket innebär att alla barn i åldern 0-18 år får sin vård här. Specialister inom områden som kirurgi, ortopedi och öron kommer till avdelningen för att ronda sina patienter, där vi har en miljö som är anpassad för barn.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska eller läkare. Vi ser gärna att du har avslutat termin tre men individuell prövning kan ske tidigare. Du har ett stort intresse för barnets bästa med barnets och familjens behov i fokus. För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta vecka 25-33 under sommaren. Introduktion sker innan dessa veckor.
För att du ska trivas på barnkliniken är du person som är trygg och stabil, tar initiativ och ansvarar för egna arbetsuppgifter och även för enhetens helhet. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med barnet i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet , god samarbetsförmåga och att du har en vilja och nyfikenhet att lära mer.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026, möjligheter till förlängning och timanställning kan finnas. På barnkliniken samverkar vi mellan de olika enheterna, vilket innebär att du får möjlighet att utveckla dina kunskaper ytterligare. Tillsammans har vi kul på jobbet i en miljö som genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med din kompetens och personlighet. Vi är en klinik med bra arbetsmiljö där fokus på ett långt och hållbart arbetsliv präglar vår arbetsdag genom bra bemötande, uppskattning och respekt. På barnkliniken har vi våra egna introduktionsdagar där vi utformar introduktionen utifrån ett barnanpassat perspektiv, detta för att du som ny medarbetare hos oss ska få en så bra start som möjligt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef på neonatalavdelningen Ida Samuelsson, 010-2422287 eller vårdenhetschef på barnavdelningen Anna Andréen, 010-2422272.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Ange gärna i din ansökan om du har önskemål kring att vara på någon specifik avdelning. Har du redan en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt avdelning i din ansökan.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Inför anställning på barnkliniken kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
