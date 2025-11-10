Sommarjobb, undersköterska
Intensivvårdsavdelningen, Operations- och intensivvårdskliniken Höglandssjukhuset Eksjö
Ett sommarjobb hos oss innebär att du är med och tryggar någons sommar. Du tryggar för invånaren, men tryggar också för dig själv inför framtiden via den erfarenheten som ett sommarjobb ger dig.
Rollen som undersköterska
Som undersköterska är ditt fokus ett patientcentrerat arbetssätt, en god upplevelse för patienten i en svår situation är viktigt för oss. Patienterna på vår klinik ska få rätt vård och behandling i rätt tid utifrån sina behov.
Din blivande arbetsplats
Vår Intensivvårdsavdelning (IVA) är en allmän IVA som tar emot svårt sjuka patienter, vilket innebär att patienter som vårdas här kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad.
Nu har du möjlighet att bli en del av vår arbetsplats som präglas av god arbetsmiljö med god stämning, höga ambitioner och ständigt fokus på värdegrund och gott bemötande. Det är viktigt att du, precis som vi, är engagerad i ditt yrke och vill vara med att bidra och behålla vår goda vårdkvalitet. Till vår hjälp har vi den tekniska apparatur och övervakningsutrustning som kan behövas. Hos oss arbetar du i team tillsammans med specialistsjuksköterskor och anestesiläkare.
Följ oss gärna på Instagram: @anopiva_eksjo (https://www.instagram.com/anopiva_eksjo/)
Operations och intensivvårdskliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/Operations-och-intensivvardskliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-11-10
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska eller läkare, individuell prövning sker.
För arbetet krävs att vi ser över och planerar för introduktion tillsammans med dig, inför att du skall påbörja ditt sommarvikariat. Vi ser om möjligt att du kan arbeta minst 6 veckor under sommarperioden
Många av patienterna befinner sig i en utsatt position vilket ställer krav på förståelse och empati. Det kräver att du kan behålla ditt lugn, vara stabil och kontrollerad i uppkomna situationer. Det är viktigt att du kan arbeta bra tillsammans med andra och se din roll i teamet. Du måste kunna bemöta patienten på ett sådant sätt att patienten känner sig trygg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
"Det är väldigt omväxlande arbetsuppgifter, man lär sig mycket och så har vi väldigt roligt på jobbet, det bästa är arbetskamraterna och variation på patienterna" - USK IVA, Eksjö.
Som sommarvikarie i Region Jönköpings län är du också välkommen till våra friskvårdsanläggningar i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo. Där kan du delta i aktiviteter för att må bra, oavsett nivå och erfarenhet, om du har en sommaranställning på minst tre veckor.
Alla våra medarbetare inom Region Jönköpings län får även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om rekryteringsprocessen?
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta någon av våra vårdenhetschefer:
Eva Edén-Gunnarsson, eva.eden.gunnarsson@rjl.se
, 010-243 10 31
Caroline Lundgren, caroline.lundgren@rjl.se
, 010-243 10 30
Du kan även höra av dig till rekryteringsspecialist Arijana Jazic, arijana.jazic@rjl.se
, 010-243 50 87
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår. Har du redan en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt klinik i din ansökan.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1252/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595940