Sommarjobb Team Member Mjölby
2026-02-02
Mister York söker fler stjärnor till Mjölby
Mister York är en växande hamburgerkedja som utmanar branschen och erbjuder vad vi kallar den nya generationens fast food. Vi tycker att en burgare gjord på kvalitativa råvaror inte skall behöva kosta en förmögenhet, det ska inte heller ta lång tid att få den i handen.
Mister York serverade sin första burgare sommaren 2020 ur en foodtruck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger samtidigt som vi driver vidare och utvecklar våra mindre containerhus. Mister York har utsetts till Sveriges bästa burgarkedja 3 år i rad av burgerdudes, något vi är väldigt stolta över!
Nu söker vi fler medarbetare till vårt grymma team i Mjölby
Tjänst
Nu söker vi nya stjärnor till vårt team som vill jobba någon/några dagar i veckan, exempelvis vid sidan av studier eller annan sysselsättning. Arbetstid kan variera alla dagar i veckan.
Tjänsten beräknas starta Omgående för upplärning för sommaren.
Rollen som Team Member
Vi söker dig som är ansvarstagande, utåtriktad, engagerad & duktig på att samarbeta väl i grupp. Du kommer att jobba i ett sammansvetsat team för att leverera mat & service i världsklass.
Dina arbetsuppgifter som Team Member kommer innefatta bland annat:
Förberedelser av tillbehör, tillagning av våra prisbelönta burgare, städning samt mottagande av kunder i kassan.
Hög kvalitet är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Alla som arbetar inom vår verksamhet ska veta varför de går till jobbet varje morgon och hur de är med och bidrar.
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG:
• Du har rätt approach och vill ha roligt på jobbet.
• Du är en person som vill utvecklas och lära dig nya saker.
• Du är en lagspelare som samarbetar bra med andra.
• Du uppskattar att jobba i ett högt tempo.
• Du är noggrann och effektiv.
• Du är flexibel gällande arbetstider och ställer upp när det finns behov.
På Mister York så rekryterar vi utifrån personlighet och potential och inte endast utifrån tidigare erfarenheter. Vi erbjuder er full utbildning på plats.
Mister York är anslutna till kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Detta är ett deltidsjobb.
Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://career.misteryork.se
Armborstgatan 3 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Mister York Jobbnummer
