Skatteverket, Sommarjobb / Juristjobb / Uddevalla2021-04-13Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Brinner du för att ge bra service och trivs i mötet med kund så kommer du trivas bra hos oss.Som skattehandläggare inom kundserviceområdet får du ett omväxlande och lärorikt arbete samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet från Skatteverket.Om jobbetDu arbetar med att ge information till allmänheten genom att svara på frågor om personbeskattning via telefon. Du är ansiktet utåt för Skatteverket och ger god service till våra medborgare. Du har telefonen som främsta verktyg och de ärenden du hanterar ställer krav på snabbhet och effektivitet.Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du besvarar sedan självständigt dina ärenden per telefon och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet.Skatteupplysningen har öppet mellan klockan 08:00 - 18:00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16:00. Dina arbetstider är schemalagda i förhållande till verksamhetens behov. Under sommaren kommer skatteupplysningen ha något kortare öppettider under vecka 26-33.Du tillhör kundmötesavdelningen och arbetar på skatteupplysningen. Din placeringsort är Uddevalla. Det finns även möjlighet att vara placerad i Göteborg om du så önskar. På vår sektion i Uddevalla är vi ca 20 personer.Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html. I det här jobbet ska du:- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelskaDu ska även ha:- en pågående eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik.Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete på Skatteverket. Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom kundsupport där du besvarat frågor via telefon eller i personliga möten t ex som kundtjänstmedarbetare eller försäkringshandläggare.Det är också önskvärt om du har godkända högskolepoäng i beskattningsrätt.Bra att vetaAnställningen är tidsbegränsad från och med 17 maj till och med 27 augusti, med eventuell möjlighet till förlängning.En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.För att söka tjänsten vänligen klicka på länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2021/526.Välkommen med din ansökan!Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 17 maj till och med 27 augusti Sommarjobb2021-04-13Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-19Skatteverket, Sommarjobb5687135