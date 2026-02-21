Sommarjobb som projektingenjör
2026-02-21
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarjobb som projektingenjörPubliceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna i tjänsten kommer att vara att få en inblick i hur olika delar i planering och genomförande av byggnationer hänger ihop. Eftersom byggande pågår kommer tyngdpunkt ligga på hur vi i jobbar med vår upphandlade entreprenör samt projekteringsstöd. Du kommer genom att delta i olika möten samt jobba med delvis egna arbetsuppgifter som utformas efter vårt behov och dina förutsättningar få en möjlighet att förstå hur projekten genomförs.
De du framför allt kommer att samarbeta med på vardaglig basis är byggherreorganisationen på Trafikverket som består av projektledare, projektingenjör samt byggplatsuppföljare/byggledare. Du kan även komma i kontakt med våra specialister, vår entreprenör, projektör och andra medverkande.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-07-10 - 2026-08-31
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Placeringsort för sommarjobbet är Göteborg eller Skövde.
Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi ser att du som söker har:
En pågående högskole- eller universitetsutbildning inom byggnadsteknik, industriell ekonomi, samhällsbyggnad eller samhällsplanering där du läser termin 4 eller senare, alternativt slutfört sådan utbildning 2024 eller senare.
B-körkort för manuellt växlad personbil.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Timlön
