Sommarjobb, skötare/undersköterska/omvårdnadsassistent

2025-11-10
Psykiatriska kliniken, Höglandet
Var med och trygga någon annans sommar - sök sommarjobb hos oss!
Rollen som
skötare/omvårdnadsassistent/undersköterska
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
• Alla är vi nybörjare någon gång, och här är de verkligen måna om dig när du kommer som ny, säger Jessica, undersköterska på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Din blivande arbetsplats
Vi på psykiatriska kliniken på Höglandet satsar rejält inom området och har nyligen öppnat upp vårt senaste tillskott i form av en innergård för att skapa en bättre närvaro för våra slutenvårdspatienter.
Mer information om psykiatriska kliniken på Höglandet finner du här. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Vi söker dig som är över 18 år och har en påbörjad utbildning inom hälso- och sjukvård. Individuell prövning görs sett till dina meriter och erfarenheter. Vi ser gärna att du har ett intresse för psykiatrisk vård och vår målgrupp.
För att lyckas i rollen lägger vi vikt vid din förmåga och vilja till att samarbeta då det är en stor del i vårt arbete. Att du är stabil i din person är av vikt då situationer kan förändras vilket ställer krav på en förmåga att bibehålla lugnet och ett realistiskt perspektiv. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta 8 veckor alternativt minst 4 veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Under din tid hos oss kommer du att tilldelas en mentor som finns som stöd för att skapa bästa förutsättningar för dig att ta dig an din nya roll hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter. Dessutom utlovar vi en god grund via att vi under v. 24 håller utbildningar för sommarvikarier där vi under tre dagar går igenom bland annat bemötande vid hotfulla situationer, HLR, samt en introduktion kring arbete och rutiner på vårdavdelning. Förutom att skapa en god grund inför din anställning ger detta en möjlighet att skapa gemenskap med övriga sommarvikarier.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Vårdenhetschefer: Camilla Ringborg Johansson, 010-243 56 56, camilla.ringborg.johansson@rjl.se
Michaela Helgasdotter Sjöberg, 010-2435672, michaela.helgasdotter.sjoberg@rjl.se
Vi tar gärna emot kontakt från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 31 mars 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Fast lön. Kollektivavtal finns.
