Sommarjobb, Parkarbete
2026-02-25
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du arbeta en del av sommaren och bidra till att vi har välskötta allmänna områden och grönområden i kommunen? För att lyckas med det behöver vi er hjälp och söker nu ca 15 sommarjobbare. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som parkarbetare ingår du ett arbetslag som leds av en arbetsledare. Våra driftområden är: Gimo/Alunda och Österbybruk. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor som grönområden, lekparker, skolområden med mera. Det innebär att du självständigt hjälper till med att vattna och klippa gräs, rensa ogräs, sopa gator och torg, tömma papperskorgar på allmän plats och utföra övriga förekommande arbetsuppgifter gällande parkarbete.
Du som är 16-17 år får arbeta 5 tim/dag under en av följande 3-veckors period:
Period 1: 15 juni - 3 juli
Period 2: 6 juli - 24 juli
Period 3: 27 juli - 14 augusti
Du som är 18 år får arbeta 8 tim/dag under en av följande 5- veckors period:
Period 1: 8 juni - 10 juli (startdag beroende av när du slutar skolan)
Period 2: 13 juli - 14 augustiKvalifikationer
Det finns inga specifika krav angående kvalifikationer, men det är till fördel om du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare eller har körkort.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
